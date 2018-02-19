Понедельник, 19 февраля 2018

Симферопольский райсуд аннексированного Крыма продлил фигуранту дела об экстремизме Исмаилу Рамазанову срок содержания в СИЗО на месяц – до 18 марта. Об этом сообщают “Крым.Реалии”.

Адвокат “Агоры” Алексей Ладин, представляющий интересы политзека, на слушаниях указал, что следователь райотдела СКР Алиса Глухова не предъявила Рамазанову обвинение в 10-дневный срок с момента задержания, как того требует российский УПК. Следовательно, согласно части 1 статьи 100 кодекса (избрание меры пресечения в отношении подозреваемого) содержание Рамазанова в СИЗО по истечении этого срока в принципе незаконно.

Однако судья, имя которого в публикации не уточняется, это обстоятельство проигнорировал.

Прокурор, поддерживая ходатайство СКР, указывал в частности на наличие у политзека украинского паспорта. Как утверждалось, имея такой паспорт и находясь вне СИЗО, Рамазанов может скрыться.

Между тем ранее сообщалось, что украинские документы у политзека изъяли при обыске.

31-летний соблюдающий мусульманин Рамазанов, житель села Новый Мир, был задержан утром 23 января по окончании обыска в его доме, начавшегося еще ночью. После задержания силовики из ФСБ неоднократно подвергали крымчанина побоям. На другой день судья Симферопольского райсуда Ирина Кириллова отправила задержанного в СИЗО.

Рамазанову вменена часть 1 статьи 282 российского УК (возбуждение национальной и религиозной ненависти либо вражды), предусматривающая от 2 до 5 лет колонии. Согласно фабуле дела, в сентябре – октябре прошлого года крымчанин вел экстремистскую пропаганду через интернет-рацию Zello.

Единственным доказательством следствия на момент ареста Рамазанова было заключение лингвистического исследования, проведенного экспертом ФСБ Виноградовым. Между тем политзек отрицает, что высказывания, фигурирующие в деле, принадлежат ему. Кроме того, хотя при обыске у крымчанина были изъяты мобильник и планшет, никаких доказательств того, что Рамазанов запускал на этих устройствах Zello, следователь Глухова не нашла.

Как отмечает “Крымская солидарность”, за неполный месяц, прошедший с тех пор, новых доказательств против Рамазанова в деле так и не появилось.