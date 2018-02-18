Воскресенье, 18 февраля 2018

Украина подала в Международный арбитражный суд в Гааге иск о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Об этом сообщается на сайте украинского МИДа.

После аннексии Крыма, отмечает ведомство, Россия нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. “Дерзко нарушая международное право, Российская Федерация расхищает энергетические и рыбные ресурсы, принадлежащие Украине и ее народу, причем среди прочего причиняет физический ущерб украинским рыбакам, блокирует заход судов в украинские порты в связи с незаконным строительством Керченского моста”, – говорится в сообщении.

Киев просит суд вынести решение, которое подтвердит права Украины на ее территориальные воды и обяжет Россию соблюдать Конвенцию по морскому праву, в частности прекратить расхищение украинских ресурсов, а также выплатить компенсацию за причиненный ущерб.

Ранее Украина подала в отношении России уже целый ряд заявлений в различные международные структуры. Так, в Международном суде ООН в Гааге рассматривается иск в связи с нарушением Москвой в аннексированном Крыму Конвенции Объединенных Наций о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а в оккупированных местностях Восточной Украины – Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Между тем Международный уголовный суд в Гааге продолжает расследование дела о военных преступлениях России. 14 ноября 2016 года прокурор Гаагского трибунала Фата Бенсуда признала ситуацию в аннексированных Крыму и Севастополе “равнозначной международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией”.