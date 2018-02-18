Воскресенье, 18 февраля 2018

В Челябинской области открыто дело об изнасилованиях воспитанников детдома. Об этом сообщил региональный главк СКР.

По делу арестован 51-летний гражданин. Ему предъявлено обвинение по пункту “б” части 4 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении лица моложе 14 лет). За такое преступление кодекс предусматривает от 12 до 20 лет колонии.

Потерпевшими по делу проходят семь несовершеннолетних.

Также открыто дело по части 1 статьи 293 УК (халатность; до трех месяцев ареста или до года исправработ) по факту “ненадлежащего исполнения должностными лицами органов социальной защиты служебных обязанностей”. О подозреваемых в этом деле не сообщается.

Сообщение СКР появилось через несколько часов после публикации статьи 74.Ru. Как и следственное ведомство, издание не уточняло, в каком именно детдоме происходили преступления, указывая только, что он расположен под Челябинском. Znak.com передавал, что в учреждении содержатся около 60 детей в возрасте от 7 до 18 лет.

74.Ru привел также имя арестованного – Сергей К. Арестован он был еще 4 февраля Центральным райсудом областного центра.

Об изнасилованиях сообщили три семьи из разных местностей региона, которые в прошлом году оформили опеку над семерыми воспитанниками интерната и забрали их к себе. Матери в этих семьях давно знакомы друг с другом.

В январе нынешнего года в одной из семей взрослые застали своих приемных детей, когда те совершали половой акт. Мальчики рассказали, что этому их научили в детдоме, и упомянули некоего Серегу.

В других семьях, узнав о случившемся, также расспросили детей о сексуальном насилии в интернате. Выяснилось, что и эти мальчики пострадали от педофилов.

В целом картина выглядела следующим образом. Сергей К. в 2016 году получил заключение органов опеки, дающее ему право посещать детдом в гостевом режиме. Такое заключение действует в течение двух лет, однако директор интерната утверждает, что К. допустил некое “нарушение установленного порядка”, в связи с чем она запретила ему общаться с детьми.

Помимо К. к преступлениям был причастен некий его знакомый, а также четверо работников детдома: воспитательница, учитель труда и некая семейная пара, должности которых не уточняются.

Часть изнасилований происходила вечерами на озере неподалеку от интерната. К. и его знакомого приглашала по телефону одна из воспитательниц, во всех разговорах произнося одну и ту же фразу: “Я вещи собрала”.

Другая воспитательница отводила детей на озеро. Там мужчины пекли с детьми картошку и жарили рыбу, а затем заводили мальчиков в камыши и там насиловали.

В других случаях детей приводили к К. в гараж, расположенный у входа в интернат. Нескольких мальчиков педофил звал к себе домой.

Еще часть преступлений совершались в машине сотрудника детдома. Эту машину дети опознали.

Одна из воспитательниц устраивала в присутствии сирот оргии с мужем, а затем требовала от подростков присоединяться.

Сирот заставляли молчать о происходящем. Их били и запугивали. Один из мальчиков рассказал приемной матери, что его обещали утопить в озере или на всю жизнь отправить в психбольницу.

Приемные родители подозревают, что работники детдома брали у педофилов деньги за предоставление детей. “Все мальчишки видели, что те отдавали воспитателям деньги, – рассказала одна из приемных матерей. – Ребята помладше, еще не различающие банкноты, называли их “зелеными бумажками”. Которые постарше, говорили о тысячерублевых купюрах”.

Прошлой весной одна из семей, выбирая приемных детей, взяла на некоторое время пожить двух сирот. Старший ребенок, 13 лет, один раз упомянул Серегу, попросив у взрослых мобильник, чтобы позвонить ему. На расспросы взрослых он ответил, что это взрослый мужчина, который часто приезжал в интернат и водил детей на озеро, где угощал конфетами, шампанским и сигаретами.

Хозяйка семьи тогда же отправилась в детдом, однако там ее заверили, что К. в интернате уже не появляется, а все, что рассказывают дети, представляет собой плод фантазии.

В итоге младшего ребенка семья забрала из интерната, а мальчика, рассказавшего о Сереге, вернула в учреждение.

Между тем зимой, после того как приемные родители узнали об изнасилованиях, директор интерната уже сама обратилась в СКР.

Как отмечает 74.Ru, следователи опросили детей, а также провели обыски у трех работников детдома, но никого не задержали.