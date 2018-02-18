Воскресенье, 18 февраля 2018

Мещанский райсуд Москвы оштрафовал акциониста Виктора Пашина на 10 тысяч рублей за перформанс “Надувательство”, проведенный в воскресенье у здания ФСБ на Лубянской площади. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на самого акциониста.

В ОП “Мещанский”, где Пашина удерживали больше суток до суда, на него сфабриковали протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без уведомления), предусматривающей до 10 суток ареста. Однако судья, имя которой в публикации не уточняется, переквалифицировала дело на часть 5 этой же статьи (нарушение участником публичного мероприятия порядка его проведения) и назначила акционисту минимальный штраф.

Пашин добавил, что зорб (прозрачный шар для экстремального спорта – спуска с горы или плавания по водоемам) диаметром 1,5 метра, в котором он проводил перформанс, в полицейском протоколе был назван “сборно-разборной конструкцией”.

На зорб Пашин нанес слово “Путин” и изображения двух рыб. В руках, выйдя на Лубянку, акционист держал два воздушных шара; на одном было написано “Хватит”, на другом – “Гниль”.

В пресс-релизе к перформансу Пашин указал, что выступает против Путина, за сменяемость власти и за равенство граждан перед законом. Название акции – “Надувательство” – он пояснил тем, что именно таким словом можно охарактеризовать российские выборы. “Происходит ситуация, в которой страна медленно сдвигается к феодализму, – отметил акционист. – К тому, что любые политические оппозиционные силы, не связанные с правящим человеком, подавляются, людей отправляют в тюрьму”.

Пашин напомнил, что в 1999 году Владимир Путин, на тот момент глава ФСБ, заявлял, что следует от власти тех, кто пользуется услугами проституток и берет взятки. Теперь, заметил акционист, Путин должен поступить в соответствии с этим заявлением и уволить вице-премьера Сергея Приходько, который отдыхал на яхте олигарха Олега Дерипаски с проституткой Настей Рыбкой.

В интервью “Радио Свобода” в понедельник Пашин заявил, что прошедший перформанс стал первым в серии запланированных им. “Я планирую действовать абсолютно в рамках закона и надеюсь, что меня не будут задерживать, я просто выйду, постою и пойду домой пить чай, – заметил акционист. – Модифицировать следующий перформанс придется, если по отношению ко мне будут применены какие-то неприятные меры”.

Акцию Петра Павленского “Угроза”, в ходе которой художник поджег двери здания ФСБ, Пашин назвал “проведенной с нарушением закона”. “А я бы не хотел действовать незаконно, потому что тогда я буду уподобляться тем, кто мне не нравится”, – добавил он.

Также Пашин заявил, что на мартовских президентских выборах намерен не только работать наблюдателем, но и проголосовать сам.