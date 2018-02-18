Воскресенье, 18 февраля 2018

Национальная судебная коллегия Испании начала рассмотрение дела русской мафии, в числе обвиняемых по которому проходят депутат Госдумы от “Единой России” Владислав Резник и его жена Диана Гиндин. Об этом сообщает ТАСС.

Фигурантам вменяется отмывание в 1990-х – начале 2000-х годов крупных сумм денег, полученных преступным путем.

Всего в деле 18 фигурантов. Как уточняет РИА “Новости”, помимо Резника и Гиндин это Олена Бойко, Светлана Васильева, Жанна Гавриленкова, Юлия Ермоленко, Андрей Маленкович, Михаил Ребо, Вадим Романюк, Юрий Саликов, Леонид Хазин, Кирилл Юдашев, а также Хулиан Хесус Ангуло, Леокадия Мартин, Франсиско Оканья Пальма, Хуан Антонио Унториа Агустин, Игнасио Педро Уркильо и Антонио де Фортуни.

Хазин с самого начала сотрудничал со следствием. Прокурор запросил для него 1 год 7 месяцев тюрьмы со штрафом 26 тысяч евро. Также вину признал Ребо. Для него требуют 2-летнего заключения со штрафом 600 тысяч евро.

Все прочие подсудимые вину отрицают. Для каждого из них обвинитель потребовал 5 с половиной лет тюрьмы со штрафом 100 миллионов евро.

Де Фортуни участвует в слушаниях по видеосвязи из Марбельи, провинция Малага. Все прочие подсудимые прибыли в суд лично.

В комментарии РИА “Новости” Резник заявил: “Я приехал на заседание потому, что я ни в чем не виноват и доверяю испанскому правосудию”.

Материалы в отношении главаря Тамбовской группировки Геннадия Петрова выделены в отдельное производство и рассматриваются в другом процессе. По информации РИА “Новости”, для него запрашивают 8 с половиной лет тюрьмы.

Петров и еще несколько россиян были задержаны в Испании в 2008 году в ходе операции “Тройка”. До 2010 года Петров находился в тюрьме, затем его освободили под залог. В 2012-м главарю тамбовских было разрешено выехать в Россию на лечение. В Испанию Петров не вернулся; он живет в Петербурге.

В декабре 2015 года испанские власти предъявили 26 лицам – как подданным своего короля, так и гражданам России – обвинения в причастности к Тамбовской группировке и отмывании на территории страны доходов от контрабанды, торговли оружием и “торговли связями”. Помимо Петрова, Резника и Гиндин в числе обвиняемых оказались замглавы Госнаркоконтроля Николай Аулов и бывший зампред Следственного комитета при прокуратуре (СКП, предшественник нынешнего СКР) Игорь Соболевский. В начале мая 2017-го испанский суд выдал международные ордера на арест ряда фигурантов, в том числе Резника и Аулова. Однако ордер на арест Резника позже был аннулирован после апелляции единороса.

В числе доказательств в деле присутствуют аудиозаписи множества телефонных разговоров Петрова с подельниками. Один из собеседников бандита, некий Слава, – это, по мнению прокуроров, Резник. В деле также содержится информация о 78 телефонных разговорах Петрова с Ауловым в 2006-2008 годах. В числе обсуждавшихся тем – задержание милиционеров, вставших на пути у Петрова, и помощь различным фирмам в получении лицензий.

Кроме того, из прослушки телефонных разговоров Петрова выяснилось, что в середине 2000-х он поддерживал отношения с бывшим министром обороны Анатолием Сердюковым, экс-премьером Виктором Зубковым, а также участвовал в продвижении Александра Бастрыкина на должность председателя СКП.

В сентябре прошлого года в провинции Малага были задержаны еще 11 россиян, подозреваемых в причастности к преступлениям тамбовских. В их числе упоминались владелец футбольного клуба “Марбелья” Александр Гринберг и экс-гендиректор гостиничного комплекса “Космос”, бывший председатель совета директоров гостиничного объединения “Интурист” Арнольд Спиваковский, известный также под фамилией Тамм. Спиваковского испанские СМИ называли одним из главарей Солнцевской группировки.