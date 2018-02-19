Понедельник, 19 февраля 2018

На территориях российских баз в Сирии войска радиоэлектронной борьбы подавляют сигналы сотовой связи. Такой приказ отдал начальник 8-го управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, сообщает РБК.

Подлинность распоряжения, датированного 2 февраля, подтвердил изданию источник в Минобороны. На территории авиабазы Хмеймим подавление сигналов связи 2G и 3G должно быть обеспечено до 30 марта 2018 года, а на всей территории российской группировки войск в Сирии, в том числе на военно-морской базе в Тартусе, – до 1 июля.

По словам источника в военном ведомстве, такое решение связано с атаками дронов на российские военные объекты в Сирии. “Беспилотные летательные аппараты типа квадрокоптер могут идти на конкретный сигнал по номеру телефона”, – отметил источник.

Между тем военный эксперт полковник запаса Андрей Паюсов считает, что распоряжение о подавлении сигналов сотовой связи также может объясняться желанием военных пресечь информационные утечки.

6 января базу Хмеймим атаковали беспилотники самолетного типа с наведением по GPS. “Террористами впервые массированно использовались беспилотные летательные аппараты самолетного типа, запущенные с дальности более 50 км с использованием современных технологий наведения по спутниковым координатам GPS, – говорилось в сообщении Минобороны. – Факт использования боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных беспилотных летательных аппаратов в любой стране”.

Атака была отбита средствами радиоэлектронной борьбы и комплексами противовоздушной обороны “Панцирь-С”. “Десять ударных беспилотных летательных аппаратов приближались к российской авиабазе Хмеймим и еще три – к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус, – отметили в Минобороны. – Семь беспилотных летательных аппаратов были уничтожены штатными зенитными ракетно-пушечными комплексами “Панцирь-С” российских подразделений ПВО, несущих круглосуточное боевое дежурство”.

Еще шесть беспилотников перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы. “Из них три были посажены на подконтрольную территорию вне базы, а еще три беспилотных летательных аппарата при посадке сдетонировали от столкновения с землей”, – утверждали в Минобороны. Никто из российских военных не пострадал, материального ущерба на российских объектах нет.

9 января в военном ведомстве заявил, что атака в ночь на 6 января была предпринята из зоны деэскалации Идлиб, контролируемой вооруженными формированиями “умеренной оппозиции”. В комментарии российского Минобороны также отмечалось, что во время атаки дронов в небе над Средиземным морем дежурил разведывательный самолет США.

Эта атака российских объектов в Сирии стала третьей за две недели. 27 декабря 2017 года появилась информация, что боевики Исламской партии Туркестана обстреляли базу ракетами Хмеймим “Град”. Сообщалось о трех выпущенных снарядах, два из которых были сбиты системой ПВО “Панцирь”, а третий упал вдали от Хмеймим.

В новогоднюю ночь в результате атаки на Хмеймим погибли два человека и были повреждены уничтожены до 10 самолетов. Многие источники сообщали, что базу атаковали бесрилотники. Однако в Минобороны это категорически отрицают и утверждают, что база подверглась минометному обстрелу.