Воскресенье, 18 февраля 2018

В Удмуртии по делу об организации заказного убийства задержан Владимир Тумаев – член совета директоров местной компании “Газпром-спецгазавтотранс”, дочерней фирмы “Газпрома”. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на неназванный источник, “знакомый с ситуацией”.

Убийство, говорится в публикации, не удалось – намеченная жертва получила ранения, но выжила. Преступление, по данным источника издания, связано с хозяйственным спором.

“Коммерсант-Удмуртия” – также ссылаясь на неофициальный источник – передает, что пока Тумаев находится в статусе подозреваемого по статьям 30 – 105 УК (покушение на убийство). Он заключен в ИВС в Ижевске. Суд о выборе задержанному меры пресечения ожидается в среду.

Иной информации о деле пока не приводится.

Тумаеву 71 года. В 1984-2009 годах он был гендиректором “Спецгазавтотранса”, как ранее называлась дочерняя фирма “Газпрома”. Владеет 12,68 процента уставного капитала “Газпром-спецгазавтотранса”. Занимал пост советника президента Удмуртии по вопросам газового сектора. Основатель и президент ижевского футбольного клуба “Газовик-Газпром”. Собственник физкультурно-оздоровительного центра “СпортПаркСемья” в удмуртской столице.

До 2005 года, то есть до 58 лет, Тумаев сам играл в команде “Газовика-Газпрома”. Был включен в Книгу рекордов Гиннесса как старейший играющий футболист.