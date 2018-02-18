Воскресенье, 18 февраля 2018

Главу Якутии Егора Борисова обвинили в скандале на борту самолета “Аэрофлота”, в субботу вечером вылетавшего из Москвы в Якутск. Об этом сообщает “Радио Свобода”.

По словам очевидцев, причиной стала двухчасовая задержка вылета из аэропорта Шереметьево. Позже “Аэрофлот” сообщил, что рейс задержали из-за непогоды. Однако данные Гидрометеослужбы, отмечает радиостанция, свидетельствуют, что и в Москве, и в Якутске погода в тот вечер была летная.

Как утверждается, Борисов вел себя агрессивно. Он угрожал воспользоваться своими связями в администрации президента и дружескими отношениями с главой федерального Минтранса Максимом Соколовым для того, чтобы уволить весь экипаж самолета. Попутно он пытался дозвониться до директора Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько.

Также в конфликте принимал участие помощник главы Якутии Евгений Шигапов. В его сняли с рейса и доставили в отдел полиции аэропорта. Медосвидетельствование показало, что он трезв.

Самого главу Якутии оставили на борту, когда его жена – председатель регионального отделения движения Прасковья Борисова – продемонстрировала медсправки о том, что чиновник перенес операцию и нуждается в реабилитации.

Между тем в понедельник в WhatsApp стали распространяться сообщения с другой версией инцидента. Как утверждалось, еще до взлета Борисов откинул спинку кресла назад, “не мешая заднему пассажиру”. Между тем стюардесса потребовала от чиновника поднять спинку, несмотря на пояснения Прасковьи Борисовой о том, что мужу после операции надо лежать.

Тогда бортпроводница якобы стала угрожать Борисову снятием с рейса за “неподчинение инструкциям безопасности”, а затем, когда чиновник и его жена стали переговариваться друг с другом на якутском, стюардессы будто бы стали оскорбительно отзываться об их “азиатской внешности”.

Наконец, сам Борисов в своем Инстаграме 19 февраля изложил третью версию событий. “Поводом послужило то, что после регистрации сотрудники аэропорта забыли передать нам с супругой посадочные талоны; их принесли чуть позже с извинениями, – написал чиновник. – Но этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряженность и безо всяких оснований снять с рейса моего помощника”.

“Случаи неподобающего поведения бортпроводников “Аэрофлота” в отношении пассажиров из Якутии случались и ранее, – добавил глава региона. – Поручил аппарату правительства республики дать всеобъемлющую и объективную юридическую оценку действиям экипажа и стюардессы, при необходимости подготовить исковое заявление”.