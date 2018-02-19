Понедельник, 19 февраля 2018

В московском аэропорту Шереметьево полицейские задержали директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова. Об этом он сам сообщил в твиттере.

“В Шереметьеве меня задержали семеро сотрудников полиции. Говорят, организовал какое-то несогласованное мероприятие. Больше ничего не говорят, – написал Рубанов. – Сейчас нахожусь в ОВД “Даниловский”. По прежнему не говорят причины, не составляют протокол задержания”.

Как отметил Леонид Волков, глава федерального штаба Алексея Навального, Рубанова задержали “по той же схеме”, что и ведущих трансляции на “Навальный live” “Забастовки избирателей” Киру Ярмыш и Руслана – “сначала полный таможенный досмотр, а потом – поездка в ОВД”. Рубанову вменяют часть 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий, до 30 суток ареста).

“Рубанов… в свободное от работы в ФБК время руководит созданием IT-инструментов, никаких митингов не организовывал, в соцсетях ничего не писал и никого не призывал (помешает ли им это?), – написалhttps://twitter.com/leonidvolkov/status/965702575604621312 Волков. – На самом деле момент выбран понятно: до 18 марта осталось меньше 30 суток, уже “можно” паковать всех, кого хочется упаковать так, чтобы они пропустили сам день голосования”.

“Напомню, что по 20.2 как “организаторы” митинга 28 января у нас уже шесть человек успели отсидеть сутки: Бойко, Ляскин, Шаведдинов, Ярмыш, Помазуев, Низовцев. Никак не могут найти, видимо, “организатора”, – пишет Волков.

18 января юриста ФБК Александра Помазуева, координатора московского штаба Навального Сергея Бойко, ведущего новостей youtube-канала “Навальный live” Дмитрия Низовцева, его соведущую Елену Малаховскую и еще нескольких человек задержали в московском штабе Навального. На Помазуева, Низовцева и Малаховскую были составлены протоколы по статье 19.3 КоАП (неповиновение полицейскому). Бойко вменили часть 8 статьи 20.2 КоАП за публикацию ролика об акции “Забастовка избирателей”. 30 января судья Симоновского райсуда Хызыр Муссакаев дал по 10 суток Помазуеву и Низовцеву, назначил Бойко 15 суток, а Малаховскую оштрафовал на 1000 рублей.

5 февраля судья Мосгорсуда Татьяна Хомякова отменила административный арест Помазуеву. Судья указала, что прекращает административное дело против юриста “за недоказанностью обстоятельств”. Помазуеву вменяли часть 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение полицейскому). Ему оставалось двое суток до истечения срока ареста.

Утром 28 января также был задержан руководитель московского штаба Навального Николай Ляскин. Машину активиста около его дома остановили полицейские и человек в штатском и заставили его проехать в отдел полиции “Измайлово”. В полиции на Ляскина составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП за сообщение в твиттере о планируемой акции на Тверской. Перовский райсуд назначил Ляскину 30 суток ареста.

30 января в Шереметьево по возвращении в Россию были задержаны Ярмыш и Шаведдинов. Они в течение 14 часов вели трансляцию с протестных акций из студии, находящейся за пределами России. На Шаведдинова составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП, на Ярмыш – по части 2 той же статьи (организация публичного мероприятия без подачи уведомления). 31 января судья Муссакаев арестовал Шаведдинова на 8 суток, Ярмыш – на 5 суток. Административное дело Шаведдинова было переквалифицировано на вторую часть “митинговой” статьи КоАП – решение суда по одному из его предыдущих задержаний еще не вступило в законную силу. Ярмыш по этой статье привлекали впервые в жизни.

28 января сам Навальный был задержан на Тверской примерно через 3 минуты после появления на акции. Поздно вечером в тот же день политика освободили из ОП “Якиманка”, не ознакомив с протоколом.

16 февраля Тверской райсуд вернул дело навального в полицию в связи с неправильным составлением протокола по части 8 статьи 20.2 КоАП, а также отсутствием в материалах дела вещественных доказательств – изъятого у Навального телефона и сим-карты

31 января Навальный опубликовал в Фейсбуке пост “Почему меня не арестовали”, в котором предположил, что его административное дело будет рассмотрено ближе к президентским выборам. “Если посадить меня 28 января, я выйду на свободу 28 февраля. А Путин хочет, чтобы я был изолирован непосредственно перед выборами, а желательно во время выборов. Поэтому предполагаю, что меня посадят с таким расчетом, чтобы я 18 марта провел в камере, – написал Навальный. – Так что не беспокойтесь, арестуют. Главное, чтобы мы продолжали работать несмотря на это”.