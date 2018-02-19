Понедельник, 19 февраля 2018

Закон о блокировке VPN и анонимайзеров, вступивший в силу 1 ноября, до сих пор не применяется. К настоящему времени Роскомнадзор не направил ни одному сервису требование заблокировать для пользователей доступ к сайтам, которые внесены в реестр запрещенной информации, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Требования о блокировке сервисов в РКН в соответствии с законом, вступившим в силу 1 ноября, направляет Федеральная служба безопасности (ФСБ) или другой орган, осуществляющий оперативно-разыскную деятельность и “обеспечивающий безопасность России”.

“По состоянию на сегодня обращений от участников ОРД и госбезопасности в отношении анонимайзеров и VPN-сервисов не поступало”, – сообщил представитель Роскомнадзора.

21 июля закон о средствах обхода блокировок сайтов был принят в третьем чтении Госдумой. 25 июля документ одобрил Совет Федерации, а 30 июля президент Владимир Путин подписал закон.

29 августа стало известно, что Роскомнадзор подготовил приказ о порядке исполнения закона о запрете анонимайзеров и VPN. Согласно документу, сервисы, которые не перекроют доступ к запрещенным сайтам, будут блокироваться в течение трех дней. Анонимайзеры обязаны подключаться к специальной системе Роскомнадзора. Их администраторы должны предоставлять информацию о своем владельце, сетевой адрес для доступа к системе, логины и пароли доступа к ресурсу. На подключение, которое инициируют органы МВД или ФСБ, отводится 30 рабочих дней.

6 октября глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что в предприятии ведомства “Главный радиочастотный центр” создан департамент, который будет изучать возможности блокировки интернет-сервисов.

1 ноября, в день вступления закона силу, Жаров заявил, что все наиболее популярные у россиян VPN-сервисы и анонимайзеры согласились его исполнять. “В России есть 25-30 проксирующих и VPN-сервисов, популярных у населения. Среди них – cameleo.ru, 2ip.ru и др. Они все выразили готовность исполнять закон, у нас в беседе с ними не возникло какого-то непонимания. Понятно, что есть еще сотни тысяч мелких и кустарно написанных VPN – сделать такой сервис, в принципе, несложно. Но закон ориентирован в первую очередь на наиболее популярные у граждан сервисы”, – сказал Жаров.

При этом в заявлении, опубликованном на сайте РКН, Жаров просил СМИ быть “точными в формулировках” и не называть новую норму “законом о запрете анонимайзеров”. Глава ведомства подчеркнул, что закон не запрещает пользование анонимайзерами и VPN, а лишь обязывает сервисы под угрозой блокировки самостоятельно ограничивать доступ к запрещенным ресурсам.