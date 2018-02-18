Воскресенье, 18 февраля 2018

Судья Ленинского райсуда Петербурга Александр Максимов продлил студенту-юристу Александру Эйвазову, который обвиняется по сфабрикованному делу о воспрепятствовании правосудию и клевете на судью, срок содержания в СИЗО еще на два месяца – до 22 апреля. Об этом сообщил на своей ФБ-странице лидер “Команды 29″ адвокат Иван Павлов, который вместе с коллегой по объединению Евгением Смирновым защищает политзека.

23-летнему Эйвазову вменены часть 3 статьи 294 (воспрепятствование правосудию с использованием служебного положения), санкция которой составляет до четырех лет колонии, и часть 1 статьи 298.1 УК (клевета на судью), предусматривающая лишь крупный штраф или до 360 часов обязательных работ, но не лишение свободы. Таким образом, второе обвинение согласно части 1 статьи 108 УПК (заключение под стражу) вовсе не предполагает помещения в СИЗО, а продолжительность ареста по первому в соответствии с частью 2 статьи 109 кодекса (сроки содержания под стражей) не может превышать полугода. Часть 8 этой же статьи предусматривает исключение из общего правила лишь в тех случаях, когда следствие уже завершено и обвиняемый знакомится с материалами дела или же они уже направлены в прокуратуру.

Полгода с момента задержания Эйвазова истекают 22 февраля. Чиновница СКР Ирина Колпинская уже завершила следственные действия по делу и предложила политзеку и его защите приступить к ознакомлению с материалами. Однако адвокаты заявили отказ в ознакомлении.

Таким образом, настаивает защита, дальнейшее продление политзеку ареста незаконно. Тем не менее судья Максимов удовлетворил ходатайство Колпинской, мотивировав свое решение тем, что ознакомление с материалами дела – не право, а обязанность обвиняемого и защиты.

Вынесение постановления заняло у судьи около двух с половиной часов – в несколько раз больше времени, чем продолжалось разбирательство.

По ходатайству прокурора Максимов закрыл слушания от публики и прессы. “Беспокоятся о персональных данных судьи (Октябрьского райсуда города Ирины Керро, которая проходит потерпевшей по эпизоду о клевете. – Ред.)”, – пояснил Павлов.

Решение о продлении ареста будет обжаловано, заверил адвокат.

Эйвазов учился в Северо-Западном институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Вступил в “Единую Россию”. В октябре 2016-го устроился в Октябрьский райсуд секретарем судьи Керро. Именно эта судья годом раньше постановила депортировать из России гражданку Таджикистана Зарину Юнусову, мать пятимесячного младенца Умарали Назарова, умершего через несколько часов после того, как полицейские отняли его у Юнусовой.

За несколько недель работы у Керро Эйвазов зафиксировал массу допускаемых ею нарушений. В частности, на слушаниях судья заявляла обвиняемым, что подготовила для них прекрасное место жительства – “Кресты” – и что они рождены для того, чтобы сидеть в тюрьме. Все без исключения ходатайства следователей о прослушке, слежке и обысках удовлетворялись; при этом слушания по ходатайствам не проводились, а протоколы заседаний фальсифицировались. Следователи приносили Керро подарки. Протоколы заседаний, проводившихся в действительности, судья исправляла, а показания обвиняемых в них не включала.

Студент сообщил о нарушениях председателю Октябрьского райсуда Марине Вороновой. Та отказалась принимать какие-либо меры, а Эйвазову рекомендовала подать на увольнение и угрожала отправкой в армию.

В конце декабря 2016 года, после неполных двух месяцев работы, Эйвазов уволился. После этого он попытался привлечь судей к ответственности, направив обращения в прокуратуру, СКР, полицию, квалификационную коллегию судей, председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, а также лично Владимиру Путину.

Вечером 10 января 2017 года в квартиру Эйвазова ворвались двое полицейских в сопровождении зампреда Октябрьского райсуда Эльвиры Вайтекунас. Чиновница потребовала от студента подписать один из протоколов судебного заседания, который он вел, но не успел закончить из-за болезни. К этому времени Керро уже вынесла приговор, хотя при отсутствии готового протокола не имела на это права.

Эйвазов ответил отказом, заподозрив провокацию с целью привлечь к уголовной ответственности его самого. После этого он выехал из Петербурга и несколько месяцев скрывался.

Дело по 294-й статье УК открыли уже после бегства студента. Как утверждает СКР, юрист “на почве личной неприязни к судье” сорвал изготовление и подписание части протокола судебного заседания, тем самым создав “неустранимые препятствия для осуществления судом правосудия по уголовному делу, постановлению судом законного, обоснованного и справедливого приговора”. Беглеца объявили в федеральный розыск.

За полгода Эйвазов обратился к властям трех стран за политическим убежищем, однако везде получил отказ.

22 августа юрист был задержан в Адлере. Его доставили в Петербург и арестовали. В начале нынешнего года сообщалось, что здоровье политзека ухудшилось.

Тогда же стало известно, что по заявлению Керро Эйвазову вменили также статью 298.1 УК. “Обвинение использует старый испытанный прием “одна статья хорошо, а две лучше”, – прокомментировал новость Павлов.

23 января появилась информация, что политзека направляют на стационарную психэкспертизу. Такое решение следователь Колпинская вынесла по ходатайству Керро. Отправка на психэкспертизу относится к числу следственных действий. Между тем неделей раньше Колпинская уже уведомляла Эйвазова и его защиту об окончании следствия.

На сегодня обследование политзека уже завершено. Каково заключение психиатров, Павлов не уточнил.

Вину Эйвазов не признает.

14 февраля РБК сообщил, что защита политзека обнаружила в материалах дела пустой бланк протокола, заверенный подписью судьи Керро. Адвокат Смирнов направил прокурору Петербурга Сергею Литвиненко заявление, в котором указал на возможную фальсификацию дела.