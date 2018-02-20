Вторник, 20 февраля 2018

2018 год принес изменения касательно того, как иностранный работник может трудиться на предприятии. Новое постановление внесло определенные корректировки, которые в большей степени заключаются в повышении авансов, а также в снижении квот (дозволенных норм на трудоустройство). Это основные изменения, которые повлекли за собой ряд второстепенных.

В 2018 году в Санкт-Петербурге стоимость патента на работу, который хочет получить иностранный работник, находится в пределах 3500 руб. в месяц. При этом такая сумма распространяется как на областной центр, так и на всю Ленинградскую область. Это мотивируется тем фактом, что рынки наемных работников в городе и области имеют тесную связь и много пересечений. К слову, в столице данные суммы разнятся, несмотря на схожесть и связанность рынков труда. Тем иностранцам, которые уже оплатили данный документ, затрагивая текущий год, следует произвести доплату (между уже оплаченной суммой и той, которая требуется в связи с изменениями).

Другим важным моментом является уменьшение квоты. В двух отраслях предприятий (тех, которые занимаются пассажирскими сухопутными перевозками, а также грузовыми автоперевозками) количество работников-иностранцев снижена с тридцати до двадцати восьми процентов.

В случае если на предприятии трудоустроено больше сотрудников без гражданства РФ, чем это позволяют нормы, часть из них должна быть уволена или выведена за штат ( аутстаффинг иностранного персонала). Игнорирование нововведенных правил может повлечь за собой внушительный штраф в размере восьми сотен тысяч рублей.

Стоит также не забывать и о запрете на прием на работу иностранцев в Ленинградской области в 2017 году. Это касалось таких отраслей, как отлов, охота и отстрел, а также деятельность по созданию фотокопий и оформлению документации. Данный запрет был актуален только в 2017 году (согласно документам), однако работодателям стоит быть готовыми к продлению этого постановления. Так что важно следить за актуальной информацией и всегда оставаться в курсе событий. Тогда вы будете полностью уверены в положительном результате.

Если же у вас возникают проблемы, то стоит проконсультироваться со специалистами, которые постоянно следят за изменениями в законодательстве. Тогда в будущем можно будет избежать серьезных проблем и их последствий. Выбирайте настоящих профессионалов своего дела.