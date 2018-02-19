Понедельник, 19 февраля 2018

В конвекционной печи можно приготовить ароматную выпечку. Это устройство приобретают для работы в кафе и столовых.

Зачем нужен конвектомат

Предназначен для производства хлеба и выпечки. Главным преимуществом такого оборудования является то, что в камере всегда поддерживается равномерная температура. Происходит это благодаря особенному распределению потоков горячего воздуха.

Пекари оценили это преимущество. Они понимают, что в простых устройствах может быть так, что одна часть теста уже готова, а другая еще нет. Или выпечка с одной стороны румяная, со второй опала. В конвекционных печах этого не произойдет.

Технические параметры

В этих устройствах воздух нагревается благодаря специальным ТЭНам, а за распределение воздуха в камере отвечают вентиляторы. Отдельные модели https://prof-oborud.com.ua/g9415134-pechi-konvektsionnye оснащены функцией впрыскивания воды. Благодаря этому корочка получается красивой и хрустящей.

Производят устройства газовые и электрические. Конвекция бывает принудительной и естественной.

Как выбрать

При покупке машины узнать о функциях устройста, имеется ли таймер приготовления, режимы работы, авторазогрев.

Печь должна быть:

• Произведена из материалов высшего качества.

• Равномерно пропекать выпечку.

• Иметь подходящую конструкцию.

• Простую панель управления.

При покупке конвектомата нужно узнать мощность, температуру камеры и размер машины.

Выбирать лучше соответственно поставленным объемам производства в заведении. Исходя из мощности, внешнего вида, удобства в эксплуатации.

Преимущества машины

В современных печах имеется функция поддержания температуры.

Мгновенное нагревание рабочей камеры экономить электроэнергию. Пищу можно приготовить за небольшое время, а полезные свойства продуктов будут сохранены.

Во многих моделях устройств имеется функция регулирования влажности и температуры в рабочей камере.

Можно запрограммировать разные схемы приготовления, менять продолжительность нагрева, а также запоминать удобные режимы работы машины

Конвектомат предназначается для выпекания булочек, хлеба и пирогов, а также приготовления рыбных, мясных и овощных блюд. В больших устройствах можно одновременно устанавливать 10 противней. Это большой плюс, так как время приготовления блюд на больших предприятиях общественного питания существенно сокращается. При правильном выборе конвекционной печи машина прослужит долгие годы.