Суббота, 17 февраля 2018

И третье: весь мой спич следующий должен иметь в виду вот что: не думайте, что я против войны в Сирии вообще или что против любых войн кроме оборонительных. Вообще должна признаться, что я, видимо, в душе большой империалист, я любитель империй: Российской, Британской, Австрийской. Я считаю их распад большой трагедией. И если бы не было проклятого Октябрьского переворота 1917 года, скажем, Россия после Первой мировой войны освободила бы Константинополь… и, скажем, справа от этого Константинополя была Великая Армения до НРЗБ Сирии, наша союзница, а слева бы была Британская империя и мы бы на берегах Евфрата выясняли, чей Дейр-эз-Зор – Британской империи или Российской, – я была бы за. Потому что было бы за что драться.

Юлия Латынина, публицистка

- Да, да, непременно продолжайте ту же политику, – сухо сказал первый консул. – Я ничего другого так не желаю, как союза с Россией. Смерть Павла I была бы несчастьем для Европы. Пусть ваши агенты делают все для того, чтобы наладить прямые переговоры с петербургским двором.

- Боюсь, что из переговоров не будет толка. Император Павел все занят мыслью о завоевании Индии.

- Это не такая плохая мысль.

Талейран посмотрел вопросительно на первого консула. “Вот оно, безумие”, – сказал он себе.

- Я тоже разрабатываю план похода на Индию в союзе с русскими войсками. Впрочем, вам всего этого не понять.

“Как жаль, однако, что этот великий человек так плохо воспитан”, – подумал Талейран.

- Я человек штатский, вам, конечно, виднее, генерал, – произнес он с улыбкой.

Марк Алданов. “Заговор”