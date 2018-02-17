Суббота, 17 февраля 2018

Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя арестовал активиста “поляны протеста” Стрелковой Фазыла Ибраимова на срок до 23 марта. О решении, вынесенном в субботу, тогда же сообщила “Крымская солидарность”, не уточнив имени судьи.

63-летнему Ибраимову вменяются часть 3 статьи 159 (мошенничество в крупном размере), предусматривающая до шести лет колонии, и часть 1 статьи 222 российского УК (незаконное хранение боеприпасов), санкция которой составляет до четырех лет.

Согласно фабуле дела о мошенничестве, активист как минимум семь лет собирал у жителей Стрелковой деньги за содействие в официальном оформлении занятой ими земли в собственность. Заявления на Ибраимова подали четверо – некие Метелкин, Боровик, Лавренов, Тышкавец; общая сумма ущерба оценивается в 4,8 миллиона рублей. Как передавала Крымская правозащитная группа со ссылкой на Мумине Ибраимову, жену политзека, лица, написавшие доносы, ни ей, ни мужу не знакомы и денег активист у них не брал.

Дело по 222-й статье возбудили по итогам обыска, проведенного у Ибраимова 6 декабря прошлого года. Тогда помимо документов, имеющих отношение к “поляне протеста” и ее активистам, из дома были изъяты патроны к травматическому пистолету ПМР.

Первым о возбуждении дел против Ибраимова сообщил 2 февраля коллаборантский сайт “Крыминформ”. Информация была опубликована со ссылкой на Валерия Семененко – директора фирмы “Акура”, выбранной подрядчиком для строительства на месте Стрелковой микрорайона Крымская Роза на 9 тысяч человек. Активисты выразили возмущение статьей, указав, что непонятно, откуда у бизнесмена может быть информация о возбуждении дел. После этого публикацию с сайта удалили.

Ибраимов был задержан в четверг в 10 утра, когда вместе с женой направлялся к сыну Марлену, живущему на Стрелковой. Из подъехавшей полицейской машины вышел силовик, представившийся лейтенантом Русланом Федченко. Он потребовал у Ибраимовых паспорта для проверки; затем обоих супругов посадили в машину и полтора часа возили по Симферополю, ничего не объясняя. Около 11:30 Ибраимовых привезли в их собственный дом в микрорайоне Ак-Мечеть. Туда же подъехали еще несколько полицейских машин, в том числе автозак и автобус с силовиками. В доме прошел обыск, по итогам которого Ибраимова задержали на 48 часов до суда об аресте.

На слушаниях в субботу адвокаты Эдем Семедляев и Ислям Велиляев ходатайствовали об отправке Ибраимова под домашний арест на срок пять суток. Юристы пояснили, что за три дня после выходных будет возможно собрать 500 тысяч рублей для освобождения активиста под залог. Адвокаты также отметили возраст Ибраимова и состояние его здоровья: он болен сахарным диабетом и гипертонией.

При этом в субботу Ибраимов 13-й день продолжал голодовку против сноса построек Стрелковой.

Авторы доносов на активиста в суд не явились. Судья дала следователю полиции 20 минут на привод заявителей. За это время силовик составил бумагу о том, что доносчики не хотят участвовать в заседании.

Семедляев заявил отвод прокурору, указав на ошибки в материалах дела, в том числе в имени и фамилии фигуранта. Судья в отводе отказала.

По окончании слушаний Семедляев также рассказал, что, хотя 48 часов с момента документально зафиксированного задержания Ибраимова истекли в 13:30, а решение об аресте на тот момент вынесено еще не было, активиста не освободили, хотя не имели права удерживать дольше этого срока без санкции суда.

В 2014 году Ибраимов признал аннексию Крыма; далее он поддерживал контакты с оккупационными властями и коллаборантами. В этой связи часть крымскотатарской общественности отреагировала на его преследование с сарказмом. “А чо, мидали не в счет?” (орфография оригинала) – прокомментировал анонс субботнего заседания пользователь Фейсбука Энвер Садыков.

“Прежде всего нужно прилюдно покаяться перед народом, что способствовали их (России. – Ред.) приходу, – написал в комментарии к интервью жены и сына политзека блогер Эмиль Аблякимов. – Простить не простим, конечно, – не все сразу – но потом на суде учтется. Не на этом – потом. А с этими – разбирайтесь сами, но учтите: вы на данный момент для них – использованный презерватив, отмывать и снова использовать они навряд ли согласятся”.

На митинге 4 февраля, прошедшем в мечети Стрелковой, собравшиеся развернули три больших плаката с надписями: “Президент! Защити от сноса наши дома и мечеть!”, “Президент! Останови произвол крымских властей!” и “Требуем встречи с президентом!”. Ибраимов в своей речи отмечал, что жители Стрелковой уже неоднократно просили Владимира Путина о помощи, однако их обращения по адресу не доходили, а попадали к чиновникам крымской оккупационной администрации. В этой связи было высказано намерение добиваться встречи с Путиным, чтобы “сказать ему, что происходит”.

Протестующие заявили, что готовы ехать в Москву и выставить плакаты перед Кремлем.