Суббота, 17 февраля 2018

В Киеве участники акции “Смерть России!” забросали Российский центр науки и культуры – структуру Россотрудничества – булыжниками и яйцами. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”. В здании разбито много окон.

На стене РЦНК, передает “Украинская правда”, протестующие написали “Смерть России”.

Акцию, приуроченную к годовщине победы Евромайдана, организовали Добровольческое движение ОУН, движение “Белый молот – сила и честь!”, Черный комитет, Социал-национальная ассамблея и Комитет освобождения политузников. В ней приняли участие около 100 человек.

Как и планировалось, сначала демонстранты провели митинг на площади Независимости, а затем прошли маршем на Подол к зданию РЦНК, который на ФБ-странице акции был назван “официальным представительством ФСБ в Киеве”. По пути они забросали камнями офис Сбербанка, выбив в нем несколько окон.

Далее активисты вернулись на площадь Независимости, где продолжили митинг. На обратном пути они напали на офис Альфа-банка, также бросив в здание несколько камней.

Шествия сопровождали полицейские и нацгвардейцы. В происходящее они не вмешивались.

Это вторая за последние два дня атака на РЦНК. В субботу подобную акцию провели националисты из других организаций, в частности “С14″ (“Січ”), “Традиція і порядок” и Правого сектора. Протестующие сорвали, растоптали и сожгли российский флаг, а на стены в кабинетах нанесли надписи на украинском, в том числе такие: “Верните узников”, “Свободу Сенцову”, “Долой ФСБ”, “Смерть сепарам”, “Смерть России”. Как сообщалось, атакой руководил Андрей Лозовой, депутат Верховной рады от Радикальной партии Олега Ляшко.

Пророссийские СМИ передавали, что во время акции в здании находились около 100 взрослых и детей; дети репетировали “Ревизора” Гоголя. Заявлялось также, что, несмотря на прибытие полицейских, националисты выпиливали дверь в офис болгаркой. Кроме того утверждалось, что визитеры разбили витрину памяти Федора Шаляпина.

Между тем активисты опубликовали справку на бизнесмена Максима Иванищева, известного в Запорожье оппозиционера, сторонника Движения новых сил Михаила Саакашвили. “Вышел на А. С. по вопросу медийной поддержки, на встрече гарантировал лояльность в вопросах, в которых мы высказали заинтересованность, – говорится в справке. – На вопрос, а надо ли помощь в вопросах по Крыму, ответил, что уже все решил с крымской СБ и вопросов по бизнесу к нему нет, площадки работают”.

Папку со справками на Иванищева и других лиц, пояснили националисты, один из функционеров Россотрудничества во время их визита пытался выбросить в окно, однако активисты ему помешали.

“Под россказни о художниках и Шаляпине в центре Россотрудничества кипела работа российской разведки”, – отметили участники акции.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что Москва в ближайшее время направит в ОБСЕ обращение по поводу акции. Между тем постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что киевские полицейские намерены снять охрану со здания Россотрудничества. “Таким образом, украинская полиция становится соучастницей радикалов, которые грозят сжечь РЦНК”, – подчеркнул чиновник.