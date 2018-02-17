Суббота, 17 февраля 2018

Международный олимпийский комитет уведомил команду “Олимпийские спортсмены из России” о том, что один из российских спортсменов подозревается в применении допинга на Олимпиаде в Пхёнчхане. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-атташе команды Константина Выборнова.

“Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы Б, которые станут известны предположительно в течение 24 часов”, – заметил функционер.

За комментарием к Выборнову агентство обратилось после появившейся ранее в воскресенье заметки “Спорт-экспресс”. В публикации говорилось, что в применении мельдония подозревается керлингист Александр Крушельницкий, завоевавший в Пхёнчхане бронзовую медаль.

Ранее за массовое применение допинга на Олимпиаде в Сочи МОК отстранил российскую сборную от участия в играх в Пхёнчхане. Спортсмены, допущенные к соревнованиям, выступают под нейтральным флагом.

Десятки россиян были пожизненно дисквалифицированы. В дальнейшем Спортивный арбитражный суд в Лозанне часть спортсменов оправдал, а еще части заменил пожизненную дисквалификацию отстранением лишь от нынешней Олимпиады. Однако 15 из 28 оправданных спортсменов МОК в допуске к играм все же отказал.