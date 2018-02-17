Суббота, 17 февраля 2018

В Казани в сквере Славы прошел согласованный митинг в защиту татарского языка. Об этом сообщают “Idel.Реалии”.

Это был первый согласованный митинг за татарский язык за все время с тех пор, как Москва инициировала запрет обязательного преподавания татарского в школах. За прошедшие месяцы исполком Казани несколько раз под надуманными предлогами отказывал общественникам в согласовании акции.

Как передает “Бизнес online”, официальный организатор митинга – активист Коалиции демократических сил Татарии и татарских общественных организаций Раис Хабиров – сообщил, что ранее было подано четыре уведомления и ни одно из них чиновники не согласовали.

Митинг был приурочен к Международному дню родного языка, который отмечается по инициативе ЮНЕСКО 21 февраля. В конце января председатель Всетатарского общественного центра Фарит Закиев объявил февраль месяцем борьбы за татарский язык. С начала нынешнего месяца в Казани практически ежедневно проходили одиночные пикеты.

Акция собрала около 150 человек. Демонстранты держали плакаты “Путин, Володин! Ратифицируйте Европейскую хартию региональных языков”, “Минниханов, Мухаметшин (президент и спикер Госсовета Татарии. – Ред.), требуем открыть татарский национальный университет”, “Чиновники, перестаньте ущемлять татар и их язык”, “Татары против политики ассимиляции”, “Министр образования Васильева! Требуем сдачи ЕГЭ на татарском языке”.

Митинг начался с молитвы, которую прочел активист ВТОЦ, бывший имам Айрат Шакиров (Гумар Батырша), ранее осужденный по делу об экстремизме.

В числе выступавших были два народных артиста Татарии. 77-летний Азгар Шакиров поинтересовался, слышали ли собравшиеся “когда-нибудь, чтобы президент России защищал нации и языки”. “Я еще такого не видел”, – заметил актер. 76-летний Мингол Галеев рассказал, как его допрашивали в СКР о деятельности ВТОЦ. “Я сказал, что поддерживаю их”, – сообщил певец.

Также на митинге выступил директор школы “СОлНЦе” (Специализированный олимпиадно-научный центр) Павел Шмаков, отказавшийся исполнять предписание региональной прокуратуры о добровольности изучения татарского языка. “Язык обязательно нужно сохранить! – подчеркнул он. – В нашей школе нам это удалось – у нас до сих пор дети учат столько же татарского языка, сколько и полгода назад, год назад, два года назад”.

Общественница Гульфания Залялова обвинила Госдуму в принятии законов, противоречащих федеральной Конституции, в частности статьи 68, гарантирующей народам страны право на сохранение родного языка и создание условий для его изучения и развития. В свою очередь, прокуратура региона во главе с Ильдусом Нафиковым не следит за соблюдением Конституции, добавила Залялова.

В резолюции митинга в числе прочих содержались требования объявить татарский вторым государственным языком России, а также провести заседание Госсовета региона на татарском языке.

Председатель ВТОЦ Закиев в комментарии “Idel.Реалиям” затронул иную тему, коснувшись коснулся недавнего сообщения зампрокурора Татарии Марата Долгова. Чиновник тогда заявил, что ведомство направило в Госсовет региона представление “о необходимости принятия мер по приведению норм Конституции РТ в соответствии с требованиями федерального законодательства”. Речь идет о названии должности главы региона.

В 2010 году был принят закон, запрещающий применять название “президент” к главам субъектов федерации. Закон обязал регионы переименовать должности своих руководителей к 1 января 2015 года. Все автономии, кроме Татарии, это требование к указанному сроку выполнили. В дальнейшем Казани дали дополнительный год – до 1 января 2016-го – на переименование поста руководителя, однако лидер Татарии до сих пор официально называется президентом.

Однако теперь в Госсовете Татарии образована рабочая группа для подготовки закона “О Конституционной комиссии Республики Татарстан”.

“Мы два года активно боролись за должность президента Татарстана, – напомнил “Idel.Реалиям” Закиев. – Есть юридическое обоснование того, что наименование должности главы республики не находится в компетенции Госдумы. Если изучить Конституцию России, то этот вопрос должен решать народ республики. Об этом в 2014 году говорил и Владимир Путин”.

Однако, заметил активист, “наш Госсовет ничего не сделал”. “Если ничего не делается, активизируются те, кому не дает покоя тот факт, что в республике есть президент, – продолжил он. – Мы должны опять начать эту борьбу и напомнить о том, что этот вопрос должны решать жители Татарстана”.

Следовательно, заключил Закиев, надо обжаловать закон о запрете главам регионов именоваться президентами в федеральный Конституционный суд.

Летом 2017 года в ряде регионов Идель-Урала началось наступление на обязательное преподавание национальных языков в школах. В июле Владимир Путин заявил о недопустимости принуждать людей к изучению языков, не являющихся для них родными. Также он поручил Генпрокуратуре проверить, добровольно ли обучение национальным языкам в школах регионов.

Национальные активисты в Татарии, Башкирии и Чувашии пытались противодействовать политике Москвы, однако их усилия успехом не увенчались. Обязательное изучение татарского языка в школах региона было отменено 29 ноября решением Госсовета.

В январе нынешнего года “Кавказ.Реалии” сообщили, что теперь наступление на обязательное преподавание родных языков – кабардино-черкесского (адыгского) и карачаево-балкарского – ведется в Кабардино-Балкарии.