Суббота, 17 февраля 2018

Съемочная группа Центра управления расследованиями была задержана в Щекинском районе Тульской области во время работы над сюжетом об охотничьем хозяйстве “Зубр”, используемом “Роснефтью” и лично ее главным исполнительным директором Игорем Сечиным. Об этом около 19 часов в субботу сообщило “МБХ-медиа”.

Охотхозяйство аффилировано с Алексеем Худайнатовым – сыном бывшего президента “Роснефти” Эдуарда Худайнатова, близкого знакомого Сечина. Владелец и гендиректор “Зубра” Игорь Кабанов управляет кирпичным заводом Braer, который принадлежит Худайнатову-младшему. Съемочная группа ЦУРа прибыла в Щекинский район по жалобе местных жителей, сообщивших о незаконном захвате “Зубром” их земли.

Когда журналисты отсняли сюжет и намеревались возвращаться в Москву, на выезде из деревни Кузьмино их повстречал УАЗ “Зубра”. Водитель требовал от приезжих уступить ему дорогу, а когда заметил, что его снимают, принялся угрожать. “Телефоны можете потерять и сами в лесу потеряться”, – заявил он.

Через некоторое время на дороге между Кузьмином и деревней Болотово работники охотхозяйства двумя другими УАЗами заблокировали их машину. Гендиректор “Зубра” Кабанов позвонил главреду ЦУРа Андрею Коняхину и заявил, будто журналисты устроили ДТП с первым джипом, после чего попытались скрыться с места инцидента.

Как отмечал Коняхин, ранее Кабанов вместе с работниками службы безопасности охотхозяйства приезжал к одному из местных фермеров и требовал отдать все съемочные материалы, угрожая вызовом ФСБ. Из публикации не понятно, о каких именно съемочных материалах идет речь – сделанных ЦУРом и оказавшихся у фермера или же сделанных им самим.

Через несколько часов на место прибыли гаишники, включая начальника районной ГИБДД, а также “Газель” дежурной части МВД. Коняхин уехал с полицейскими на место “ДТП” в Кузьмино и написал объяснительную о том, что столкновения не было. Водитель УАЗа это опровергал, указывая на старую вмятину на своей машине. Коняхин, в свою очередь, отметил, что на автомобиле журналистов никаких повреждений нет.

Сами гаишники удостоверить наличие либо отсутствие повреждений отказались, ссылаясь на то, что их “не видно из-за грязи”.

В итоге протоколов о ДТП составлено не было, однако с часа ночи журналистов удерживали в Щекинском горотделе СКР. Как утверждали следователи, съемочную группу доставили на опросы по их собственному заявлению о воспрепятствовании журналистской деятельности. С таким заявлением на горячие линии прокуратуры и следственного ведомства ранее обратился один из членов съемочной группы Родион Чепель.

Опросы вели два чиновника СКР. Они изъяли оба коптера журналистов: с одного велась съемка местности, а второй был запасной. Также были изъяты ноутбук и пять мобильников.

Уже опрошенным журналистам полицейские запретили выходить из отдела, сославшись на “указание от ФСБ”. В самом здании помимо следователей и полицейских находились несколько неизвестных в гражданском.

Журналисты отмечали, что такое внимание к ним может быть связано с тем, что в это время в “Зубре” охотился сам Сечин или иной крупный функционер. “На площадке стоял вертолет, в лесу стреляли”, – рассказывал один из членов съемочной группы.

Незадолго до 10 утра стало известно, что съемочная группа возвращается в Москву в сопровождении гаишников.