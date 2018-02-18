Воскресенье, 18 февраля 2018

“Исламское государство” взяло на себя ответственность за воскресный расстрел прихожан церкви Георгия Победоносца в дагестанском Кизляре, сообщает Reuters со ссылкой на информагентство террористов Amaq.

В своем сообщении террористическая организация не предоставила доказательств причастности к преступлению. В октябре прошлого года ИГ взяло ответственность за убийства полицейских в Кизлярском и Бабаюртовском районах Дагестана.

“Регион-онлайн” опубликовал 30-секундный отрывок из 20-минутного видеообращения, предположительно записанного 22-летним террористом Халилом Халиловым перед нападением. На записи человек в балаклаве призывает единомышленников “присоединиться к расправе”. Он обращается к зрителям, сидя на полу, скрестив ноги; рядом с ним у стены стоят охотничье ружье и нож. “Салям алейкум, дорогие братья и сестры. Решил сделать это маленькое обращение всем братьям во всем мире”, – говорит он начале записи.

Как сообщает РБК со ссылкой на неназванные источники, Халилов в прошлом году примкнул к ИГ и входил в “спящую ячейку” организации. Как утверждается, при этом он не состоял в базе данных спецслужб как участник незаконных вооруженных формирований.

В понедельник теракт в Кизляре осудил патриарх Кирилл. “Предстоятель Русской церкви расценивает это чудовищное преступление в канун Великого поста как провокацию, направленную на то, чтобы вызвать противостояние между православными и мусульманами, которые веками живут в мире на Кавказе”, – заявил пресс-секретарь главы РПЦ Александр Волков.

С заявлением выступил выступил также глава Совета муфтиев Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин. По словам муфтия, мусульмане “осуждают поступок стрелявшего, подчеркивая, что он не может быть оправдан никакой религией или иными разумными мотивами”.

Накануне террорист, выкрикивая “Аллаху акбар”, расстрелял из ружья у кизлярской церкви прихожан, выходивших со службы по случаю Прощеного воскресенья. Оставшиеся в церкви, услышав стрельбу, заперлись внутри и ждали, пока силовики не окружили и не убили нападавшего. В результате атаки погибли пять женщин, состояние двоих остается тяжелым. Также ранения получили двое силовиков.

Позже администрация Кизляра сообщила, что нападение совершил Халилов. В первые часы после теракта сообщалось, что нападавших было двое – муж и жена; Интерфакс сообщил о задержании сообщницы преступника. Однако позже дагестанское МВД опровергло эту информацию.

Террорист – уроженец аула Кидеро Цунтинского района, живший в селе Рассвет Тарумовского района, примерно в 15 километрах к северу от Кизляра.