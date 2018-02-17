Авиакатастрофа в Иране: 66 погибших
В Иране потерпел катастрофу самолет с 60 пассажирами и 6 членами команды. Об этом сообщает Reuters.
Как предполагается, все находившиеся на борту погибли.
Самолет авиакомпании Aseman Airlines вылетел из тегеранского аэропорта Мехрабад в город Ясудж на юге центральной части страны, административный центр остана Кохгилуйе и Бойерахмед. Примерно через 50 минут после отправки борт исчез с мониторов радаров. Он упал в гористой местности у города Семиром в остане Исфахан.
Из-за плотного тумана спасатели не сумели добраться к месту крушения на вертолетах. Сейчас они едут туда наземным транспортом.
Как отмечает агентство, за последние несколько десятилетий в Иране произошел целый ряд авиакатастроф. Власти страны заявляли, что санкции, введенные США, не позволяли Тегерану закупать новые машины и запчасти на Западе.