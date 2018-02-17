Суббота, 17 февраля 2018

В Иране потерпел катастрофу самолет с 60 пассажирами и 6 членами команды. Об этом сообщает Reuters.

Как предполагается, все находившиеся на борту погибли.

Самолет авиакомпании Aseman Airlines вылетел из тегеранского аэропорта Мехрабад в город Ясудж на юге центральной части страны, административный центр остана Кохгилуйе и Бойерахмед. Примерно через 50 минут после отправки борт исчез с мониторов радаров. Он упал в гористой местности у города Семиром в остане Исфахан.

Из-за плотного тумана спасатели не сумели добраться к месту крушения на вертолетах. Сейчас они едут туда наземным транспортом.

Как отмечает агентство, за последние несколько десятилетий в Иране произошел целый ряд авиакатастроф. Власти страны заявляли, что санкции, введенные США, не позволяли Тегерану закупать новые машины и запчасти на Западе.