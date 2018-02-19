Понедельник, 19 февраля 2018

США могут ввести персональные санкции против еще нескольких россиян, заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон. “Мы уже предприняли некоторые шаги, которые сократили российский военный экспорт. Также мы рассматриваем возможность введения дополнительных персональных санкций”, – заявил чиновник в интервью CNBC.

Тиллерсона также спросили о его близких отношениях с российским президентом Владимиром Путиным в период работы будущего госсекретаря в компании ExxonMobil. По словам Тиллерсона, он много лет был знаком с Путиным, представляя интересы акционеров компании, однако после его назначения на новую должность ситуация изменилась. “Я сказал Путину, что теперь представляю американский народ. Думаю, что важно было сказать это ему при личной встрече. И я думаю, что он меня правильно понял”, – подчеркнул госсекретарь.

Дипломат также высказался по поводу реакции Путина на обвинения в нарушении санкций против КНДР и использовании сирийским диктатором Башаром Асадом ядерного оружия. “Посмотрим, волнует это его или нет, – сказал Тиллерсон. – Президент Трамп всегда демонстрировал, что будут последствия”.

30 января Минфин США опубликовал “кремлевский список”, подготовленный в соответствии с принятым летом 2017 года законом “О противодействии врагам Америки посредством санкций” В перечень были включены 210 россиян: 114 чиновников и глав госкомпаний и 96 миллиардеров. В числе фигурантов списка – фактически все высшее руководство России, за исключением Владимира Путина. Критики документа отметили, что он повторяет список Forbes и перечень чиновников с сайтов Кремля и правительства.

На следующий день глава Минфина США Стив Менушин на слушаниях в Конгрессе заявил, что против ряда фигурантов “кремлевского списка” будут введены санкции. В то же время чиновник подчеркнул, что само по себе включение в перечень не означает, что к лицу будут применены ограничительные меры. Менушин отметил, что секретная часть доклада включает “сотни страниц”, в то время как открытая занимает девять.

9 февраля глава совета Центра стратегического развития, экс-министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что последствия от публикации “кремлевского списка” уже “начали ощущаться. По его словам, российским компаниям уже “выставили дополнительные меры контроля со стороны западных партнеров и банков”.

13-го числа ввести персональные санкции против фигурантов списка потребовали сенаторы-демократы Бен Кардин, Шеррод Браун и Роберт Менендес