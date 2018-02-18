Воскресенье, 18 февраля 2018

В Кизляре гражданин расстрелял из охотничьего ружья прихожан церкви Георгия Победоносца, явившихся на службу в Прощеное воскресенье. Об этом сообщает “Черновик”.

Как передает РБК со ссылкой на настоятеля церкви, инцидент произошел около 16 часов по окончании богослужения. Когда прихожане стали выходить на улицу, они увидели, что к церкви бежит неизвестный с бородой, выкрикивая “Аллаху акбар!”. У незнакомца были ружье и нож.

Услышав выстрелы, продолжил священник, оставшиеся в церкви заперли двери и оставались внутри, пока прибывшие силовики не окружили и не убили нападавшего.

При стрельбе погибли две женщины; еще одна умерла в больнице на операционном столе. Также в числе убитых двое силовиков: один полицейский и один росгвардеец.

Еще четыре пострадавших, доставленные в больницу, выжили, однако состояние двоих раненых тяжелое.

Стрелявший предварительно опознан как Халил Халилов, уроженец аула Кидеро Цунтинского района, живший в селе Рассвет Тарумовского района, примерно в 15 километрах к северу от Кизляра. Ему было 22 года.

Ружье нападавшего. Фото: chernovik.net

Между тем Интерфакс со ссылкой на неназванный “информированный источник” передает, что нападавших было двое – муж и жена. Однако женщина, говорится в публикации, убежала перед тем, как муж открыл стрельбу. Однако вскоре появилась информация, что ее задержали.