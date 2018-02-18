Воскресенье, 18 февраля 2018

В селе Верх-Бийск Турочакского района Республики Алтай сгорел двухквартирный дом, в котором жил экоактивист Владимир Швецов, выступающий против массовой вырубки леса в районе Телецкого озера. Об этом сообщает “Тайга.инфо”.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье. Как передают “Сибирь.Реалии”, Швецов, находившийся дома один – его соседи зимой живут в Новосибирске, – проснулся от лая собак и выскочил на улицу через окно, успев взять мобильник и маленькую собаку, жившую в доме. Пожарные приехали лишь примерно через час после вызова. К этому времени дом сгорел; две кошки погибли в огне.

Эксперты, прибывшие на место инцидента, забрали пробы для выяснения причин случившегося.

В комментарии “МБХ-медиа” Швецов заявил, что считает произошедшее следствием поджога, и связал случившееся со своей протестной деятельностью.

13 февраля в Новосибирске Швецов участвовал в групповом пикете у резиденции полпреда Владимира Путина в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Протестующие требовали запретить массовые вырубки леса, в том числе реликтовых кедров, в Турочакском и Чойском районах. Вырубки ведут фирмы, в том числе китайские, получившие 20 тысяч гектаров земли в долгосрочную аренду. Местные жители уверены, что лес продают в Китай.

Митинги против истребления лесов проходят в Республике Алтай с осени прошлого года. Очередной митинг запланирован на 24 февраля.

Ольга Торучак, соседка Швецова, сообщила “Сибирь.Реалиям”, что активистам угрожали за их попытки остановить вырубки. “Я своими ушами слышала, как люди, которые руководили вырубкой, говорили: привезем автоматчиков, поставим оцепление, а кто будет мешать, получит пулю в лоб, Швецов – первый, – рассказала она. – Я не могу заявлять, что эти люди связаны с поджогом, но такие слова были. Сказанные в присутствии около 40 человек, в том числе начальника полиции района, прокурорских работников”.