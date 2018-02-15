Четверг, 15 февраля 2018

Московских анархистов Елену Горбань и Алексея Кобаидзе, фигурантов дела об атаке на штаб “Единой России”, отпустили из изолятора временного содержания под подписку о невыезде. Об этом сообщает “ОВД-Инфо” со ссылкой на адвокатов Никиту Таранищенко и Николая Фомина.

В четверг следователи провели между Горбань и Кобаидзе очную ставку, рассказали адвокаты.

Атака на ховринский районный штаб “Единой России”, расположенный на Онежской улице, была совершена поздно вечером 30 января, около 23:50. В акции принимали участие три человека, в том числе одна девушка. Нападавшие разбили окно штаба и бросили внутрь зажженный файер. Один из участников атаки снимал акцию на видео.

Рано утром во вторник полицейские провели у Горбань обыск, в ходе которого изъяли всю технику. Затем активистку увезли в управление организации дознания УМВД по Москве. При этом задержанной не разрешили взять с собой ни очки, ни контактные линзы, хотя она очень плохо видит. Защищать Горбань прибыла адвокат “Агоры” Светлана Сидоркина. Однако дознаватель четыре часа не допускал юриста к подзащитной, утверждая, что пока следственные действия ведутся с “другими участниками”, а не с Горбань. “За это время оперативники развели задержанную на показания”, – написал председатель “Агоры” Павел Чиков.

Горбань подозревается по части 1 статьи 214 УК (вандализм). Она признала вину.

Как рассказала Сидоркина, помимо атаки на ЕР силовиков интересовало проведенное анархистами и антифашистами 10 февраля шествие против фабрикации дела “Сети” и пыток его фигурантов. Тогда десяток с небольшим активистов перекрыли Мясницкую улицу с растяжкой “ФСБ – главный террорист”.

Вечером во вторник полицейские пришли также к Кобаидзе. Он отказался открывать дверь, и долгое время полицейские не могли проникнуть в квартиру. В итоге они отобрали ключ к соседа Кобаидзе по квартире, возвращавшегося домой. После обыска Кобаидзе был также доставлен в управление организации дознания и допрошен как подозреваемый по делу об атаке на штаб ЕР. От дачи показаний он отказался, сославшись на статью 51 Конституции.

По окончании допроса Кобаидзе, как и Горбань, отправили в ИВС. Между тем максимальная санкция части 1 статьи 214 – три месяца ареста и согласно части 1 статьи 108 УПК (заключение под стражу) лишение свободы до приговора по таким делам не предусмотрен. Эта же норма УПК оговаривает ряд исключений из правила, однако ни одно из них к активистке не применимо.