Четверг, 15 февраля 2018

Судья Красносулинского райсуда Ростовской области Денис Вовченко отказался заменить условный срок на реальный Валерию Дьяконову, координатору протестных акций шахтеров в Гукове. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

Судья пришел к выводу, что из срока условного наказания Дьяконова, который истекал 13 марта, не был вычтен срок, проведенный им под домашним арестом. С учетом этих 74 дней судья постановил, что активист уже отбыл наказание. Вовченко заявил, что о допущенных ошибках будет доложено главе УФСИН по Ростовской области, который должен в месячный срок сообщить суду о принятых мерах.

“Для меня было очень удивительным решение суда. Впервые я столкнулся с таким уровнем справедливости, – сказал после заседания Дьяконов. – Как только снимут электронный браслет, поеду к шахтерам на пикет”. По его словам, браслет обещали снять в субботу.

В направленном в суд ходатайстве ФСИН говорилось, что активист трижды нарушал условия отбывания наказания. По данным службы, Дьяконов пытался вскрыть контрольное устройство и получил за это предупреждение. Кроме того, 15 сентября 2017 года был на пикете, а в январе 2018 года на 35 минут покинул город Зверево.

Дьяконов признал только выезд за пределы города, который, по его словам, совершил неумышленно. “Я выехал 23 января из города Зверево в хутор Малое Зверево на полчаса, так как ко мне обратилась бабушка, которой я пять лет назад подключал телевидение. Она попросила меня приехать и посмотреть, почему не работает телевизор. Я забыл, что хутор Малое Зверево отделили от города Зверево. Я неумышленно покинул пределы города. Думаю, это связано с тем, что я на протяжении длительного времени принимаю лекарства по состоянию здоровья, из-за которых меня подводит память”, – отметил Дьяконов.

Дьяконов также обратил внимание суда на неправильное исчисление сроков его наказания.

15 сентября в Гукове состоялась согласованная акция шахтеров с требованием погашения долгов по выплате заработной платы. После окончания мероприятия полиция задержала троих участников. На следующий день в Зверево задержали Дьяконова. Полицейские посчитали, что активист организовал одиночные пикеты, хотя на месте их проведения его не было. 19 сентября Гуковский городской суд оштрафовал Дьяконова на 20 тысяч рублей по части 1 статьи 20.20 КоАП (нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка). Однако на следующий день дело в отношении активиста закрыли.

27 сентября 2016 года Зверевский горсуд объявил Дьяконова виновным по части 1 статьи 119 УК (угроза убийством) и назначил ему 60 часов обязательных работ. При этом они были сочтены отбытыми с учетом времени, которое активист провел под домашним арестом. Однако 1 марта прошлого года судья Красносулинского райсуда Валерий Орлов, рассмотрев апелляцию на приговор Дьяконову, ужесточил ему наказание до одного года условно с ограничением в праве передвижения и запретом посещения массовых мероприятий.

Согласно фабуле дела, 9 ноября 2015 года Дьяконов явился в служебный кабинет к вице-мэру города Зверево Андрею Романченко и угрожал ему пистолетом. Как утверждалось, угрозы высказывались в связи с судебным разбирательством по некоему гражданскому иску; одной из сторон в деле выступала администрация Зверева. Активист иначе излагает ситуацию. По его словам, он продемонстрировал чиновнику газовый пистолет “Вальтер” и пояснил, что из-за поступающих ему самому угроз вынужден ходить с оружием. На записи камеры видеонаблюдения, присутствующей в материалах дела, звук отсутствует. Таким образом, обвинение основывалось лишь на показаниях Романенко.