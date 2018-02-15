Молитва за царя
В Красноярскую епархию привезли брошюры под названием “Молитва за Президента России”. По информации “Проспекта Мира”, эти брошюры представляют собой листовку с изображением иконы Архангела Михаила и молитвой. В тексте молитвы упоминается имя Владимир.
“Господи Боже Великий, Царю безначальный пошли, Господи, Архангела Твоего Михаила на помощь рабу Твоему Владимиру изъяти его от враг видимых и невидимых…”
Брошюры сейчас находятся в здании епархии, в каком количестве – пока неясно, в одном из кабинетов лежит несколько пачек.
“Проспект Мира”
Свободы гордой вдохновенье!
Тебя не слушает народ:
Оно молчит, святое мщенье,
И на царя не восстает.
Пред адской силой самовластья,
Покорны вечному ярму,
Сердца не чувствуют несчастья
И ум не верует уму.
Я видел рабскую Россию:
Перед святыней алтаря,
Гремя цепьми, склонивши выю,
Она молилась за царя.
Николай Языков (1803-1846), русский поэт. “Элегия” (1824)