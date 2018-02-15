Четверг, 15 февраля 2018

В Красноярскую епархию привезли брошюры под названием “Молитва за Президента России”. По информации “Проспекта Мира”, эти брошюры представляют собой листовку с изображением иконы Архангела Михаила и молитвой. В тексте молитвы упоминается имя Владимир.

“Господи Боже Великий, Царю безначальный пошли, Господи, Архангела Твоего Михаила на помощь рабу Твоему Владимиру изъяти его от враг видимых и невидимых…”

Брошюры сейчас находятся в здании епархии, в каком количестве – пока неясно, в одном из кабинетов лежит несколько пачек.

“Проспект Мира”

Свободы гордой вдохновенье!

Тебя не слушает народ:

Оно молчит, святое мщенье,

И на царя не восстает.

Пред адской силой самовластья,

Покорны вечному ярму,

Сердца не чувствуют несчастья

И ум не верует уму.



Я видел рабскую Россию:

Перед святыней алтаря,

Гремя цепьми, склонивши выю,

Она молилась за царя.

Николай Языков (1803-1846), русский поэт. “Элегия” (1824)