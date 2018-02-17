Суббота, 17 февраля 2018

Вашингтон намерен продвигать экономические интересы в Европе под видом сдерживания Москвы, а раскручиваемая США санкционная спираль мешает деловому сотрудничеству России и Германии. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с представителями деловых кругов на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС.

“Понимаем, что основной помехой для наращивания делового сотрудничества стала та самая санкционная спираль, застрельщиком которой являются США. То, что Европа вынуждена платить по счетам, да, это так, – отметил Лавров. – Но то, что осознание ненормальности такого положения приходит, это тоже объективный факт”.

“Мы понимаем, что здесь завязаны экономические интересы, и американцы не скрывают, что они хотят продвигать свои интересы, прежде всего, под видом сдерживания России”, – подчеркнул министр.

Между глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Европейский союз может смягчить санкции в отношении России после ввода в Донбасс миссии ООН. Германский министр подчеркнул, что это должно поспособствовать воплощению в жизнь планов по устойчивому прекращению огня в зоне конфликта. Министр признал, что в отношении плана по вводу миротворцев, который был предложен Россией, остаются фундаментальные противоречия, однако он остается “одной из немногих реалистичных возможностей” для прекращения конфликта. Габриэль также отметил, что “нереалистично” настаивать на полном выполнении минских соглашений перед частичным снятии санкций с России.

В июле глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал обсудить ответ Евросоюза на принятие новых санкций США против России, которые могут затронуть европейские интересы. В записке Юнкера, подготовленный к заседанию Еврокомиссии, были приведены различные варианты возможной реакции ЕС на введение новых антироссийских санкций. В частности, предлагалось потребовать у президента Дональда Трампа “публичное или письменное заверение” в том, что ограничения не затронут интересы Евросоюза и не будут противоречить им.

Кроме того, говорилось в записке, Евросоюз может признать недействительными на своей территории те санкции США, которые противоречат политике или интересам стран ЕС, например, в отношении российских энергетических компаний, имеющих совместные проекты со странами Евросоюза.