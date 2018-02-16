Пятница, 16 февраля 2018

Расследование российского вмешательства в президентскую кампанию в США не ограничится обвинением сотрудников “фабрики троллей и ее владельца Еврения Пригожина. Об этом сообщает сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Команда под руководством спецпрокурора Мюллера продолжает расследовать возможные контакты сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими властями, отметил источник агентства.

Между тем сам Трамп считает, что выдвинутые Минюстом США обвинения в отношении 13 россиян доказывают невиновность сотрудников его предвыборной кампании. “Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до того, как я объявил, что буду баллотироваться на пост президента. На результаты выборов не влияли. Во время моей кампании не произошло ничего неправильного – сговора не было”, – написал президент в твиттере.

В субботу российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что не намерен как-либо реагировать на американские обвинения до предоставления фактических данных. “Знаете, у меня реакции нет никакой, потому что публиковать можно что угодно. Мы видим, как множатся обвинения, утверждения, заявления”, – сказал Лавров. – Ныне в ходу иррациональный миф о “всемогущей российской угрозе”, следы которой пытаются найти повсюду – от “брекзита” до каталонского референдума”.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала “абсурдными” обвинения, выдвинутые против сотрудников “фабрики троллей” и ее Евгения Пригожина и. “Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность. Кстати, а почему 13? Видимо, с остальными цифрами нет плохих ассоциаций, а в данном случае на них вся надежда”.

Утверждения о том, что 13 человек из российской коммерческой структуры могли подвергнуть опасности США, смехотворны. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, сообщает Интерфакс. “Не являясь специалистом, тем не менее, позволю себе поделиться предварительным ощущением, что “гора родила мышь”. Даже если что-то в этом есть, полагать, что 13 человек из некой коммерческой структуры могли подвергнуть опасности США, просто смехотворно. Если только не принять как данность, что американская политическая система – это колосс на глиняных ногах. Лично я так не считаю”, – сказал Косачев.

Сам Пригожин заявил, что не расстроен предъявленными обвинениями. “Американцы очень впечатлительные люди, они видят то что хотят видеть. С большим уважением отношусь к ним. Я совсем не расстроен, что оказался в этом списке. Если они хотят видеть дьявола – пусть видят”, – приводит РИА “Новости” слова бизнесмена.

В пятницу Большое жюри округа Колумбия заочно выдвинуло обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016 года против Пригожина, которого называют “дичным ресторатором Владимира Путина”, и 12 сотрудников “Агентства интернет-исследований” (петербургская “фабрика троллей”). Всем им инкриминируют участие в заговоре против Соединенных Штатов. Троим обвиняемым также вменяют мошенничество, пятерым – банковское мошенничество, пятеро обвинены в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

“Фабрика троллей” начала работать на американскую аудиторию с начала 2014 года, говорится в обвинительном акте. Ее сотрудники в соцсетях выдавали себя за американцев и через страницы и группы в соцсетях распространяли “уничижительную информацию о ряде кандидатов”. У компании Пригожина была “стратегическая цель внести разногласия в американскую политическую систему”, утверждает обвинение.

Обвинения также предъявлены трем компаниям Пригожина – самому “Агентству интернет-исследований”, “Конкорд менеджмент и консалтинг” и Concord Сatering. Как утверждается, две последние структуры финансировали “фабрику троллей”. На нее выделялось около 73 миллионов рублей в месяц.