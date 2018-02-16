Пятница, 16 февраля 2018

В суд города Великие Луки Псковской области направленно уголовное дело об экстремизме в отношении местного жителя Михаила Ларионова, который в онлайн-игре World of Tanks якобы призывал “к агрессивным действиям в отношении русских”. Об этом сообщает центр “Сова”.

По версии следствия, с 3 по 10 января 2017 года Ларионов разместил на сайте Twitch.com ролик “Неуважение к Украинскому народу!”. Его обвиняют по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти или вражды).

В настоящее время видео недоступно. По данным “Совы”, речь идет об отрывке продолжительностью 3 минуты 21 секунда из записи стрима (прямой трансляции) сетевой многопользовательской игры World of Tanks, во время которого игроки переговариваются при помощи микрофонов. Ларионов, игравший под ником Mixa60RuS, и другие игроки троллили и оскорбляли крымчанку под ником ANETKA210185, войдя в образ украинских националистов, ненавидящих Россию и русских.

Это первый известный случай привлечения по “экстремистской” статье за высказывания в процессе игры. “Мы сомневаемся в том, что высказывания Ларионова, даже если они содержали призывы к насилию в отношении русских, заслуживают уголовного преследования. Скорее, их стоит интерпретировать как троллинг, понимаемый и приветствуемый основной аудиторией игровых стримов, которая однозначно распознает даже подобные агрессивные высказывания как шуточные, а не подстрекательские”, – отмечают в “Сове”. – Случай Ларионова в очередной раз демонстрирует неприспособленность подхода правоохранительных органов к анализу коммуникативных ситуаций, в которых грубый язык воспринимается как социальная норма, в частности, к анализу ситуации троллинга, провокационной по сути”.

В октябре судья Ленинского райсуда Уфы Оксана Илалова оштрафовала башкирского активиста Сагита Исмагилова на 320 тысяч рублей по части 1 статьи 282 УК. В декабре Верховный суд Башкирии подтвердил его виновность, но снизил штраф до 100 тысяч рублей.

Исмагилову вменили публикацию в соцсети “ВКонтакте” текста на башкирском языке автора под ником Ишбулды Әбйәлилбаш, а также фотографии отрывка из поэмы средневекового булгарского поэта Мухамедьяра “Нуры Содур” (“Свет сердец”). В ней отрицательно охарактеризованы татары времен Казанского ханства. Суд счел, что в этих текстах “действия татар характеризуются, как агрессивные, направленные против башкир”, а сама она “носит недопустимый оскорбительный характер”.

Исмагилов заявил в суде, что репосты сделаны не им, но при этом согласился с содержанием одного из них. В тексте говорилось о вреде изучению истории башкир, нанесенному закрытием в Башкортостане Института гуманитарных исследований. Кроме того, защита и сам обвиняемый указалина грубые ошибки в переводе, сделанном для психолого-лингвистической экспертизы.

Как отметил Исмагилов, стихотворение Мухамедьяра является литературным памятником, историческим источником и не подлежит исследованию на “экстремизм”, о чем имеется соответствующее постановление Конституционного суда.