Суббота, 17 февраля 2018

На Берлинском кинофестивале режиссер Алексей Герман-младший, представляя свой фильм “Довлатов”, выступил в защиту художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова, обвиняемого в России по делу “Седьмой студии”. Об этом сообщает Интерфакс.

“Существуют определенные проблемы, которые меня беспокоят. Например, судьба Кирилла Серебренникова, я являюсь его поручителем, считаю, он невиновен и неоднократно об этом говорил”, – сказал Герман.

При этом режиссер заявил, что в современной России нет такой цензуры, какая была в советские времена. “В России нет такой тотальной цензуры, как в СССР, потому что иначе этот фильм не был бы снят, – отметил Герман. – В России фильм будет показан на большом количестве экранов, на телевидении… Наш фильм никто не запрещал, не цензурировал. Есть представление, что Россия – это Северная Корея, но это не так”.

Фильм “Довлатов” рассказывает о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде в ноябре 1971 года. В картине описываются события, которые происходили почти за год до отъезда писателя в Таллин и незадолго до эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии, Иосифа Бродского.

12 января СКР завершил следствие по основному делу “Седьмой студии”. Обвиняемые -Серебренников, бывший генпродюсер “Седьмой студии” Алексей Малобродский, ее экс-директор Юрий Итин, директор Российского академического молодежного театра, в прошлом начальница департамента Минкульта Софья Апфельбаум – приступили к ознакомлению с материалами дела.

Также завершено следствие и по двум делам, выделенным из основного дела “Седьмой студии” в отдельные производства. По одному из дел проходит бывшая главбух организации Нина Масляева. Она единственная из фигурантов, которая признала вину и заключила с прокуратурой сделку, в рамках которой дала показания против бывших коллег. Ее будут судить в особом порядке.

По второму делу обвиняется преемница Малобродского в должности генпродюсера “Седьмой студии” Екатерина Воронова, которая скрылась за границей. Обычно следствие по делам лиц, находящихся в розыске, приостанавливают, однако расследование в отношении Вороновой приостановлено не было. Как можно предположить, суд над ней также будет заочным; часть 5 статьи 247 УПК (участие подсудимого) допускает проведение заочного процесса по обвинению, инкриминированному эмигрантке.

Всем шестерым обвиняемым инкриминирована часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающая до 10 лет колонии. Первоначально СКР оценивал сумму ущерба от хищений, вмененных фигурантам, в 68 миллионов рублей. В окончательной редакции обвинения это значение, однако, выросло почти вдвое – до 133 миллионов. В остальном фабула дела осталась неизменной.

16 января судья Басманного райсуда Москвы Евгения Николаева продлила до 19 апреля срок домашних арестов Серебренникова и Итина, а также содержания в СИЗО Малобродского.