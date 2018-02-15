Четверг, 15 февраля 2018

Министерство культуры составило сразу пять новых протоколов об административном правонарушении в отношении московского кинотеатра “Пионер” за показ фильма “Смерть Сталина” без прокатного удостоверения. Об этом сообщает “Коммерсант” со ссылкой на адвоката Юлия Тая, представляющего интересы кинотеатра.

Каждый показ “Смерти Сталина” 25 и 26 января чиновники расценили как отдельное правонарушение. Три протокола вынесены по чати 1 статьи статья 14.58 КоАП (демонстрация фильма без прокатного удостоверения) и два по части 2 этой статьи (повторное нарушение).

По закону повторный показ фильма без прокатного удостоверения может привести к закрытию кинотеатра на три месяца. Это случится, если суд в трех инстанциях подтвердит факт правонарушения, а затем и повторного нарушения, уточняет адвокат Тай.

Как нарушение Минкульт трактует также и то, что в электронной системе ЕАИС обнаружилось 16 проданных билетов на этот фильм, за которые не были возвращены деньги. Адвокат объяснил, что эти билеты были куплены за наличные и люди не пришли в кинотеатр за возвратом. Протоколы Минкульт передал в мировой суд, дата рассмотрения пока не назначена.

Английская комедия “Смерть Сталина” должна была выйти в прокат 25 января. Однако за два дня до этого Минкульт отозвал у фильма прокатное удостоверение. Чиновники сослались на то, что в ленте может присутствовать “информация, распространение которой запрещено законодательством”. На другой день глава ведомства Владимир Мединский сообщил, что фильм отправлен на дополнительную экспертизу. “Многие люди старшего поколения” воспримут фильм “как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым”, утверждал чиновник.

Несмотря на отзыв удостоверения, “Пионер” 25 января единственным из кинотеатров продемонстрировал “Смерть Сталина” на трех сеансах. Однако на следующий день после сторого сеанса администрация кинотеатра объявила, что снимает ленту с показа, сославшись на не зависящие от нее обстоятельства.

Во вторник “Пионер” был оштрафован на 80 тысяч рублей по другому составленному Минкультом протоколу – о показе франко-португальского фильма “Диван Сталина”. За демонстрацию этого фильма, показанного 26 января в рамках международного фестиваля “Наконец-то в кино” кинотеатру также вменили статью 14.58 КоАП. Кинотеатр указывал, что для показов фильмов на фестивалях прокатное удостоверение не требуется. Минкульт возражал, что в таком случае лента должна быть официально ввезена в Россию и оформлена на таможне, а этого сделано не было.

В среду мировой судья должен был рассматривать протокол, составленный на “Пионер” за демонстрацию “Смерти Сталина”. Однако уже в ходе заседания представитель Минкульта отозвал протокол. Тогда адвокат Тай не исключал, что это сделано для того, чтобы подготовить новые материалы и вернуться с ними в суд.