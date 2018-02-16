Пятница, 16 февраля 2018

Французская Комиссия независимых исследований и информации о радиоактивности (CRIIRAD) требует от российских властей открыть для доступа международных экспертов территорию вблизи комбинат “Маяк” в Челябинской области для расследования выброса рутения. Об этом сообщает “Новая газета”.

В CRIIRAD считают приоритетной версию о том, что в сентябре-октябре 2017 года рутений пришел в Европу из Челябинской области. 2 февраля газета Le Figaro сообщила, что выброс мог быть связан с выполнением заказа по производству радиоактивного церия-144 для французского Комиссариата по атомной и альтернативной энергии (CEA) и итальянского Национального института ядерной физики (INFN). “Маяк” единственный подал заявку на участие в этом тендере, однако в декабре отказался от нее, сообщив о технической невозможности исполнить условия задания.

В докладе CRIIRAD отмечается, что российские власти не дают независимым экспертам приближаться к предполагаемому месту аварии, ссылаясь на то, что сами все проверили и ничего подозрительного не обнаружили.

При этом замеры, произведенные по просьбе CRIIRAD местными жителями и французскими журналистами 12 декабря в 15,5 км от “Маяка”, показали уровень рутения-106 значительно выше данных, опубликованных Росгидрометом. Провести независимые замеры в непосредственной близости от комбината необходимо, так как при подобных авариях основная доза изотопов выпадает «на прилегающие территории, отмечают в CRIIRAD.

В начале октября европейские мониторинговые станции зафиксировали превышение содержания рутения-106 в воздухе. С учетом погодных условий был сделан вывод, что облако с радиоактивными изотопами могло прийти с Урала. Опасности для окружающей среды и людей изотоп в обнаруженных количествах не представлял.

С 26 сентября по 1 октября было зафиксировано “экстремально высокое загрязнение” воздуха частицами рутения-106 на уральских станциях мониторинга, говорилось в опубликованном в ноябре сообщении Росгидромета. В частности, на станции в селе Аргаяш в 30 километрах от “Маяка” превышение по сравнению с фоновым значением составило 986 раз.

21 ноября Greenpeace обратился в Генпрокуратуру и “Росатом” с требованием расследовать возможное происшествие, которое привело к попаданию в атмосферу радиоактивного изотопа. “Аварийный выброс рутения-106 на комбинате “Маяк” может быть связан с остекловыванием отработавшего ядерного топлива. Также возможно попадание материала, содержащего рутений-106, в печь для переплавки металлов”, – отмечали в Greenpeace.

В пресс-службе”Маяка” заявили, что загрязнение не связано с деятельностью комбината. “На ФГУП “ПО “Маяк” в 2017 году источники из рутения-106 не производились, выбросы в атмосферу находились в обычных регламентных значениях. Радиационный фон в норме. Дополнительно сообщаем, что работы по выделению рутения-106 из отработавшего ядерного топлива (и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения) на нашем предприятии не проводятся уже много лет”, – говорилось в сообщении.

8 декабря в “Росатоме” заявили, что источник изотопа рутений-106 мог находиться на борту искусственного спутника, сгоревшего в атмосфере. К такому выводу пришла специально созданная госкорпорацией межведомственная комиссия, которая провела дополнительную проверку радиационной обстановки на “Маяке”. Измерения контрольных проб не выявили наличия в них рутения-106. Нарушений в работе системы радиационного мониторинга “Маяка” комиссия также не обнаружила.

В Greenpeace отчетом комиссии не удовлетворились. “Это не похоже на исследование с целью выявить источник выброса”, -заявил Рашид Алимов, руководитель антиядерной программы российского отделения Greenpeace. Экологи считают, что “инцидент должен быть расследован, для того чтобы в дальнейшем это не привело к еще более серьёзным последствиям и сокрытию значимой информации”.