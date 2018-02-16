Пятница, 16 февраля 2018

Лидер движения “Русские Астрахани” Игорь Стенин вместе с женой и сыном уехал из России. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

“Чтобы силовики не могли оказать давление на мою семью, мы решили уехать вместе, тем более что угрозы уже поступали. Повестки к следователям нам также приходят регулярно”, – заявил Стенин.

Активист намерен добиваться отмены повторного приговора по своему делу и требовать компенсации за необоснованное преследование. “Мы не прекратим борьбу с произволом, будем и дальше доказывать, что уголовное дело в отношении меня было сфабриковано. Мы будем добиваться наказания всех причастных к незаконному преследованию, – сказал Стенин. – Мы получили постановление апелляционной инстанции: она фактически повторила все нарушения, ставшие причиной отмены приговора президиумом облсуда, она проигнорировала мнение судей Верховного суда. Уже готовим кассационную жалобу. Приглашения о явке в региональный УФСИН для получения направления в учреждения ФСИН для продолжения отбывания наказания на сегодняшний день никто из членов моей семьи не получал”.

Дело против Стенина было открыто в январе 2015 года астраханским главком ФСБ. Активисту вменили часть 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через интернет). Поводом к преследованию послужил пост, который Стенин, выступавший во “Вконтакте” под псевдонимом Ингвар Стефан, опубликовал 28 августа 2014-го, в разгар наступления российских войск на Мариуполь, в ВК-группе “РОА Русские Астрахани (от 14 до 88)”. Пост состоял всего лишь из двух фраз: “Смерть кремлевским оккупантам! Руки прочь от Украины!”.

Фабула дела при этом оказалась сфабрикована – активисту наряду с его текстом вменили и еще один. Непосредственно под постом Стенина находится комментарий пользователя Сергея Романова. Романов скопировал небольшой текст о ситуации в зоне АТО, помещенный в тот же день на личной ФБ-странице украинским журналистом Петром Шуклиновым, а также дал ссылку на оригинал публикации.

16 мая 2016 года судья Советского райсуда Астрахани Лилия Лисицкая приговорила Стенина к двум гоам колонии-поселения. 28 июля член президиума Астраханского облсуда Адиля Тагирова, рассмотрев первую апелляционную жалобу активиста, оставила решение Лисицкой в силе. 26 октября судья этого же суда Евгения Теслина отклонила кассационную жалобу осужденного.

9 сентября 2016 года, после вступления приговора в законную силу, Стенин, находившийся под подпиской о невыезде, явился на участок колонии-поселения в ИК-10 в своем городе. Однако политзека незаконно этапировали в другой регион. 7 ноября 2016 года Стенин был доставлен в КП-2 в поселке Садовый Кирсановского района Тамбовской области.

Уже три дня спустя фсиновцы обратились в суд с представлением об ужесточении политзеку приговора. 28 ноября судья Кирсановского райсуда Надежда Королева постановила перевести Стенина в колонию общего режима. 24 января 2017 года Тамбовский облсуд подтвердил это решение. 1 марта Стенина доставили в ИК-3 в поселке Зеленый Рассказовского района Тамбовщины.

Между тем 19 апреля стало известно, что Верховный суд обязал президиум Астраханского облсуда рассмотреть ранее отклоненную кассационную жалобу. При этом в постановлении были поставлены под сомнение как мотивированность вывода о необходимости назначить Стенину реальный срок, так и сам факт наличия в действиях активиста состава преступления.

30 мая президиум Астраханского облсуда во главе с зампредом Татьяной Шустовой отменил приговор Стенину и прекратил его дело за отсутствием состава преступления. Политзек был освобожден после 8 месяцев 23 дней заключения. За ним признали право на реабилитацию и получение компенсации.

Однако замгенпрокурора Леонид Коржинек оспорил прекращение дела в Верховный суд. В своем представлении чиновник утверждал, будто при рассмотрении кассационной жалобы Стенина “были допущены такие нарушения закона, в том числе искажения его буквы и духа, которые повлияли на исход дела, исказили саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия”.

9 ноября коллегия ВС в составе Сергея Абрамова (председательствующий), Виктора Смирнова и Татьяны Романовой отменила апелляционное и кассационное определения делу Стенина. Материалы направили на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, а у самого активиста постановили взять подписку о невыезде.

21 декабря Астраханский облсуд, повторно рассмотрев апелляционную жалобу, подтвердил срок, назначенный активисту Кирсановским райсудом. Поскольку он находился не в СИЗО, а под подпиской о невыезде, ему предстояло отправиться в колонию самостоятельно после получения предписания из уголовно-исполнительной инспекции.

В январе 2017 года сообщалось, что жалоба на приговор Стенину направлена в ЕСПЧ. Адвокат “Агоры” Дамир Гайнутдинов, представляющий интересы активиста в Страсбурге, после отмены приговора отмечал, что до получения Стениным адекватной компенсации отзывать жалобу не стоит. Иск о выплате компенсации в сумме 5 миллионов рублей Стенин подал в июле. Рассмотрение его до отмены оправдательного решения не успели.