Пятница, 16 февраля 2018

Слухи о моей отставке появились в июне 2012 года и с тех пор не прекращаются. Последние слухи были вчера. Но это неотъемлемая часть моей работы. Атмосфера ненависти – вещь относительная. В каких-то группах в “Фейсбуке” меня действительно хейтят без остановки, что бы я ни сделал. Иногда читаю, порчу себе настроение. А когда я приедешь в регионы, где у людей выросла зарплата (а моей задачей было, чтобы у библиотекарей и музейных работников выросли зарплаты), там хейта нет даже близко. А когда в провинцию приедешь, там вообще на руках готовы носить, потому что мы сильно переориентировали Министерство культуры в регионы.

Владимир Мединский, министр культуры

Однажды Абрам Демьянович залез на чужую помойку, а его там укусила крыса, и он вылез обратно. Так в тот день и не ел ничего.

Но вот как-то утром у Абрама Демьяновича что-то отскочило от правого глаза.

Абрам Демьянович потер этот глаз и вдруг увидел свет. А потом и от левого глаза что-то отскочило, и Абрам Демьянович прозрел. С этого дня Абрам Демьянович пошел в гору.

Всюду Абрама Демьяновича нарасхват.

А в Наркомтяжпроме, так там Абрама Демьяновича чуть не на руках носили.

И стал Абрам Демьянович великим человеком.

Даниил Хармс. “История”