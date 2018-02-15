Четверг, 15 февраля 2018

Украинских граждан Олега Сенцова и Романа Сущенко, находящихся в заключении в России, могут обменять на осужденных на Украине за госизмену и дезертирство россиян Александра Баранова и Максима Одинцова. Об этом заявил представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека Михаил Чаплыга в эфире телеканала NewsОne, сообщает “Украинская правда”.

По словам Чаплыги, сейчас идет подготовка к такому обмену. Чтобы он состоялся, заключенные с обеих сторон должны получить приговоры соответственно в России и в Украине, а потом помилованы, пояснил представитель украинского омбудсмена.

“Есть такие граждане Одинцов и Баранов, которые уже получили приговоры. Тут вопрос: будут ли они их оспаривать. Другая информация о том, что дело Сущенко уже передали в суд. Фактически я в этом вижу достаточно активную подготовку к обмену Баранова и Одинцова на Сущенко и Сенцова”, – сказал Чаплыга.

Вечером в пятницу вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что слова Чаплыги не соответствуют действительности. “Я вынуждена опровергать чужие заявления, чтобы остановить процесс безответственных комментариев в эфирах. Остановить то, что сейчас может повредить переговорам. И процессу освобождения ребят”, – написала Геращенко.

По словам депутата, сейчас не время называть ни фамилии, ни даты обмена пленными. “Любая недостоверная информация может сорвать хрупкую надежду, больно ранит родственников и семьи пленных и политзаключенных, и очень опасна с точки зрения срыва переговоров”, – подчеркнула Геращенко.

В четверг президент Украины Петр Порошенко заявил, что в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, состоявшемся во вторник, обсуждался вопрос обмена заключенными. Порошенко отметил, что украинские власти “делают все возможное, чтобы вернуть наших домой – и наших воинов, находящихся незаконно в тюрьмах на оккупированной территории, и господина Сущенко, и господина Сенцова, и Кольченко, и крымских татар, которые находятся на территории Российской Федерации”.

“Этому была посвящена львиная часть разговора, – сказал украинский президент. – Мы делаем все для того, чтобы максимально ускорить, чтобы еще в этом месяце состоялись шаги, которые позволяют нам называть фамилии и называть даты”

28 декабря представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что граждане России, находящиеся в заключении на Украине по делам об участии в вооруженной агрессии и о посягательстве на целостность страны, не были выданы боевикам ДНР и ЛНР в ходе обмена пленными, поскольку их предполагается обменять на политзаключенных украинцев в России. По словам чиновницы, Порошенко “планирует провести серьезную работу по возвращению наших ребят”. Заключенных из России Луценко назвала “дополнительной картой” и “серьезным аргументом” в переговорах с Москвой об освобождении украинцев-политзеков.

Позже эту информацию подтвердил лично Порошенко. “Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного – и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина, – заявил он. – И более 15 граждан России, которые пребывают в украинских тюрьмах, должны быть использованы для возвращения домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих-многих других”.

В начале февраля суды в Киеве приговорили военных моряков Одинцова и Баранова к 14 и 13 годам колонии соответственно, за то что они после аннексии Крыма проигнорировали приказ о выезде на континент и, изменив присяге, перешли на службу в российскую армию. Обоих признали виновными по части 1 статьи 408 (дезертирство) и части 1 статьи 111 УК Украины (государственная измена).

Украинский кинорежиссер Сенцов осужден в России к 20 годам строгого режима по сфабрикованному делу о терроризме. В середине октября 2017 года стало известно, что после полутора лет, проведенных в ИК-1 в Якутске, Сенцова доставили в ямальскую ИК-8 в Лабытнанги.

30 сентября 2016 года парижский корреспондент агентства “Укринформ” Сущенко бвл задержан в Москве. ФСБ вменяет ему статью 276 УК (шпионаж), предусматривающую от 10 до 20 лет колонии. В октябре следствие по делу Сущенко было завершено. 24 января Мосгорсуд продлил арест украинца до 30 марта. В среду апелляционная жалоба жалобу на это решение была отклонена.