Четверг, 15 февраля 2018

Судья Верховного суда Николай Романенков отказал в удовлетворении требования кандидата в президенты Ксении Собчак о признании незаконной регистрации Владимира Путина в качестве кандидата. Об этом сообщает Интерфакс.

“В удовлетворении административного иска Собчак Ксении Анатольевны об отмене постановления ЦИК России от 6 февраля 2018 года “О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина” отказать”, – говорится в решении ВС.

Таким образом, Верховный суд не усмотрел нарушения законодательства в действиях ЦИК, зарегистрировавшей Путина в качестве кандидата на выборы президента, а также признал не противоречащим Конституции его выдвижение на эту должность.

Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова заявила, что журналистка собирается повторно подать в ВС иск о снятии Путина с выборов.

Как передает Интерфакс, суд также отказался рассматривать заявлений исков обычных граждан, требовавших признать регистрацию Путина незаконной. ВС счел, что правом подачи такого иска обладает только зарегистрированный кандидат в президенты.

В среду Собчак направила в ВС заявление с требованием отменить регистрацию Путина. Как отмечалось в документе, до 2009 года статья 81 Конституции устанавливала, что одно и то же лицо не может занимать президентский срок больше двух сроков. Затем по инициативе тогдашнего президента Дмитрия Медведева норма была отредактирована – теперь одному и тому же лицу запрещено занимать пост главы государства больше двух каденций подряд, но снят запрет на новые выдвижения в дальнейшем, после перерыва.

Это дало возможность Путину выдвинуться в 2012 году на очередной президентский срок. Сейчас он идет на второй срок подряд, то есть с точки зрения действующей редакции Конституции его выдвижение законно.

Однако Собчак настаивала на том, что передача власти Медведеву на 2008-2012 годы была фиктивной и страной фактически управлял тот же Путин, занимавший тогда пост премьер-министра. Она ссылалась в частности на собственные признания Путина и Медведева, неоднократно делавшиеся ими в интервью.

На этом и основывалось ее заявление в ВС. Фактически, утверждала Собчак, Путин идет уже на пятый срок подряд.