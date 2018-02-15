Четверг, 15 февраля 2018

Американский стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk провел двухчасовую воздушную разведку над Донбассом, сообщается в твиттере сервиса слежения за военной авиацией CivilMilAir.

Летательный аппарат перемещался вблизи российской границы на высоте около 16 километров. Согласно опубликованной в твиттере карте, он летел над зоной вооруженного противостояния в сторону Ростовской области.

Радар американского беспилотника позволяет получать радиолокационное изображение местности с расстояния до 200 километров. Дрон способен проводить в воздухе до 30 часов на высоте до 18 километров. Характеристики позволяли аппарату обозревать всю территорию, подконтрольную пророссийским сепаратистам, а также приграничные области России.

В июле прошлого года американский дрон такой же модели уже был замечен в небе над Донбассом. Тогда он много часов подряд курсировал на высоте 16,7 тысяч метров вдоль линии разграничения между территориями, подконтрольными Киеву и пророссийским боевикам.