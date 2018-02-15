Четверг, 15 февраля 2018

Тверской райсуд Москвы вернул в полицию дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении политика Алексея Навального после его задержания на “Забастовке избирателей” 28 января. Об этом сообщает сам политик. Из-за блокировки сайта navalny.com копия сообщения опубликована на его зеркале, доступном в Россиии без анонимайзеров.

Такое решение суд принял в связи с неправильным составлением протокола по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение на митингах), а также отсутствием в материалах дела вещественных доказательств – изъятого у Навального телефона и сим-карты.

“Тверской суд вообще известен тем, что любую полицейскую писульку принимает, не глядя на закон. Но тут даже они вернули дело обратно, написав “в материалах дела изъятые телефон и сим-карта отсутствуют, принять не можем”. То есть суд установил факт, что мой прекрасненький iPhone 7 просто сперли куда-то. Предполагаю, что Путину отнесли и он проводит с ним сейчас какие-то шаманские обряды. Танцует вокруг с бубном, чтобы напитаться силой и когда-нибудь всё-таки произнести мою фамилию”, – пишет Навальный.

В связи с этим Навальный подал в СКР заявление о краже телефона. “Документов нет, протокола нет, суда нет, в материалах телефона нет. Что это? Ну сперли телефон реально”, – отметил политик.

28 января Навальный был задержан на Тверской примерно через 3 минуты после появления на акции. Один из оппозиционеров, сопровождавших политика, – Константин Салтыков из “Протестной Москвы” – попытался помешать силовикам, и его схватили вместе с Навальным. После задержания Салтыков был избит.

Навального поздно вечером в тот же день освободили из ОП “Якиманка”, не ознакомив с протоколом.

Между тем в отношении Салтыкова СКР сразу же начал доследственную проверку для фабрикации дела по статье 318 УК (применение насилия к представителю власти). Кроме того, в “Якиманке” на активиста были сфальсифицированы протоколы по части 8 статьи 20.2 и части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). На основании этих протоколов его задержали в отделе до суда. 29 января судья Тверского райсуда Москвы Алексей Стеклиев арестовал Салтыкова на 30 суток.

31 января Навальный опубликовал в Фейсбуке пост “Почему меня не арестовали”, в котором предположил, что его административное дело будет рассмотрено ближе к президентским выборам. “Если посадить меня 28 января, я выйду на свободу 28 февраля. А Путин хочет, чтобы я был изолирован непосредственно перед выборами, а желательно во время выборов. Поэтому предполагаю, что меня посадят с таким расчетом, чтобы я 18 марта провел в камере, – написал Навальный. – Так что не беспокойтесь, арестуют. Главное, чтобы мы продолжали работать несмотря на это”.

5 февраля Навальный был опрошен в СКР в рамках доследственной проверки на предмет наличия в его действиях 28 января состава статьи 318. Там политику продемонстрировали рапорт “потерпевшего” полицейского. “В ходе задержания Навальный ударил своей левой ногой по моей правой ноге в области колена, причинив сильную физическую боль”, – говорится в доносе. Полицейского направили на судмедэкспертизу.

К материалам дела приобщено видео задержания Навального, сделанное “Гранями”. Эту запись сам политик распространял в своих аккаунтах в соцсетях.

Съемка Граней.Ру: