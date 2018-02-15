Четверг, 15 февраля 2018

Прокурор в прениях сторон в Нагатинском райсуде Москвы запросила 10 лет строго режима и штраф в 700 тысяч рублей для вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого), обвиняемого в вымогательстве. Об этом сообщает РБК.

Также гособвинитель запросила сроки от 7,5 до 9,5 лет и штрафы от 300 до 700 тысяч рублей для каждого из 12 соучастников подсудимого. Кроме того, прокурор попросила вернуть в надзорное ведомство из-за ошибок, допущенных следствием, дело погибшего Филлипа Домаскина. Дело против еще одного убитого подручного Шакро, Андрея Китаева, она попросила прекратить в связи с его смертью.

Криминального авторитета обвиняют по двум эпизодам по пунктам “а” и “б” части 3 статьи 163 УК (вымогательство организованной группой с целью получения имущества в особо крупном размере). Ему и его предполагаемым подельникам грозит от 7 до 15 лет колонии.

Один из эпизодов – перестрелка на улице Родчельской в Москве в 2015 году. Согласно фабуле дела, подручные вора в законе – Андрей Кочуйков (Итальянец) и Эдуард Романов – требовали от Жанны Ким, владелицы ресторана Elements на Рочдельской, 8 миллионов рублей, которые она якобы не заплатила дизайнеру Фатиме Мисиковой. Вечером 14 декабря 2015 года у кафе произошла перестрелка, в которой были убиты два человека, а еще семеро получили ранения, потребовавшие госпитализации.

Второй эпизод дела касается гендиректора ООО “Норднефтегаз” Льва Гарамова. По версии обвинения, Шакро требовал от бизнесмена 10 миллионов рублей за то, чтобы уладить деловые разногласия между Гарамовым и неким неустановленным подручным криминального авторитета по имени Руслан.

В обвинительном заключении по делу говорилось, что Шакро стал “лидером российского криминального мира” и руководил многоуровневой преступной структурой, получая часть доходов от ее деятельности.

Все подсудимые отказываются признать вину.

Летом 2016 года по обвинению в получении взяток от криминального авторитета были арестованы несколько высокопоставленных сотрудников СКР: глава управления собственной безопасности ведомства Михаил Максименко, его зам Александр Ламонов и первый замглавы московского главка СКР Денис Никандров. Им вменяют часть 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Как утверждает ФСБ, чиновники за взятку в 200 тысяч долларов разваливали дело о перестрелке на Родчельской. В январе спецслужба сняла обвинения с Ламонова. Свидетелем по делу также проходит руководитель столичного главка СКР Александр Дрыманов. 23 января гособвинитель на суде по делу Максименко заявил, что Дрыманов также участвовал в коррупционной схеме.