Четверг, 15 февраля 2018

18 марта мы будем избирать главу государства. Задолго до дня голосования вовсю зазвучали претензии тех, кто заранее недоволен “предсказуемостью результата”.

Лично я не вижу в такой предопределенности ничего дурного. Напротив, убежден: она – абсолютное благо для страны, доказательство того, что подавляющее большинство россиян едины в оценке деятельности нашего президента…

Все мы знаем, как руководитель страны предотвратил ее, казавшийся неминуемым, распад. Вполне осознаем и то, что высшее право представлять великую нацию он получил не от “семибанкирщины” и не от западного истеблишмента, а от всего русского, российского народа…

Приходите на выборы. Они действительно во многом предсказуемы, но именно тем и замечательны.

Никита Михалков, кинематографист. “Наш выбор”// “Свой”. Журнал Никиты Михалкова. Март 2018. С. 2

Завтра – день ежегодных выборов Благодетеля. Завтра мы снова вручим Благодетелю ключи от незыблемой твердыни нашего счастья. Разумеется, это непохоже на беспорядочные, неорганизованные выборы у древних, когда – смешно сказать – даже неизвестен был заранее самый результат выборов. Строить государство на совершенно не учитываемых случайностях, вслепую – что может быть бессмысленней?.. Нужно ли говорить, что у нас и здесь, как во всем, – ни для каких случайностей нет места, никаких неожиданностей быть не может. И самые выборы имеют значение скорее символическое: напомнить, что мы единый, могучий миллионноклеточный организм, что мы – говоря словами “Евангелия” древних – единая Церковь. Потому что история Единого Государства не знает случая, чтобы в этот торжественный день хотя бы один голос осмелился нарушить величественный унисон… Я вижу, как голосуют за Благодетеля все; все видят, как голосую за Благодетеля я, – и может ли быть иначе, раз “все” и “я” – это единое “Мы”.

Евгений Замятин. “Мы”