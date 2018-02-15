Четверг, 15 февраля 2018

Бывшая жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская уволилась с поста главы Российского центра науки и культуры в Париже. Заявление об этом она выложила в своем инстаграме.

Солоцинская попросила главу Россотрудничества Элеонору Митрофанову уволить ее с 28 февраля “по собственному желанию”.

Как сообщает Би-Би-Си со ссылкой на источник в дипломатических кругах, причиной ухода Солоцинской стали претензии к ней российских проверяющих органов – бывшая жена пресс-секретаря Владимира Путина связана с двумя коммерческими компаниями. Одна из компаний Солоцинской – фирма по торговле ювелирными изделиями “Минком” – находится в российской юрисдикции, другая – Sirius – зарегистрирована в Париже. На второе юрлицо записана ее квартира. В “Минкоме” Солоцинской принадлежит 30 процентов. Три четверти французской фирмы принадлежит Солоцинской, четверть – их с Песковым дочери Елизавете. По словам гендиректора “Минкома” Екатерины Мосягиной, в понедельник бывшая жена Пескова подала заявление о выходе из владения своей долей фирмы. Солоцинской также принадлежит 50 процентов российской компании “Кале”, управляющей салонами красоты.

Как утверждается, решение об увольнении Солоцинской приняла лично Митрофанова. Бывшую жену Пескова пытались уволить с формулировкой “в связи с утратой доверия”. Однако Солоцинская препятствовала этому – в частности, направила обращение Митрофановой, в котором писала, что имеет личные договоренности по продвижению российской культуры за рубежом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Солоцинская также указывала, что происходит “из семьи дипломатов высочайшего уровня”, а также может рассчитывать на поддержку своей подруги, “одного из кандидатов в президенты”.

Солоцинская возглавляла Российский центр науки и культуры в Париже мая 2017 года. По закону российским госслужащим запрещено одновременно заниматься коммерческой деятельностью.

В декабре 2017 года основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал расследование о парижской квартире Солоцинской стоимостью 1,77 миллиона евро. Квартира площадью 180 метров, находящаяся на Авеню Виктора Гюго, была приобретена в сентябре 2016 года. Из договора на недвижимость следует, что покупку бывшая семья Пескова осуществляла на собственные деньги, однако согласно задекларированным доходам, у нее таких средств нет. В ФБК сделали вывод, что деньги на парижскую недвижимость были получены коррупционным путем.

Сам Песков заявил, что не покупал бывшей жене квартиру. Он назвал расследование ФБК “клеветой”.