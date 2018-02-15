Четверг, 15 февраля 2018

Большое жюри округа Колумбия заочно выдвинуло обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016 года против олигарха Евгения Пригожина и 12 сотрудников принадлежащего ему “Агентства интернет-исследований” (петербургская “фабрика троллей”). Обвинительный акт опубликован на сайте Минюста США.

Кроме самого Пригожина, которого называют личным поваром Владимира Путина, обвинения выдвинуты также в отношении первого гендиректора “фабрики” Михаила Быстрова и 11 других ее высокопоставленных сотрудников. Всем им инкриминируют участие в заговоре против Соединенных Штатов. Троим обвиняемым также вменяют мошенничество, пятерым – банковское мошенничество, пятеро обвинены в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

“Фабрика троллей” начала работать на американскую аудиторию с начала 2014 года, говорится в обвинительном акте. Ее сотрудники в соцсетях выдавали себя за американцев и через страницы и группы в соцсетях распространяли “уничижительную информацию о ряде кандидатов”. С середины 2016 года, утверждает жюри, российские интернет-тролли стали поддерживать Дональда Трампа и дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон. С этой же целью сотрудники “Агентства интернет-исследований” заказывали интернет-рекламу и общались с людьми, связанными с кампанией Трампа, чтобы координировать с ними политическую активность. По версии обвинения, участники кампании Трампа содействовали россиянам непреднамеренно.

У компании Пригожина была “стратегическая цель внести разногласия в американскую политическую систему”, утверждает обвинение.

Обвинения также предъявлены трем компаниям Пригожина – самому “Агентству интернет-исследований”, “Конкорд менеджмент и консалтинг” и Concord Сatering. Как утверждается, две последние структуры финансировали “фабрику троллей”. На нее выделялось около 73 миллионов рублей в месяц.

Американские интернет-компании – Facebook, Google и Twitter – сообщали об использовании их сервисов во время президентских выборов 2016 года в США российскими пропагандистами. В частности, во время избирательной кампании связанные с Россией твиттер-аккаунты сделали около 470 тысяч ретвитов сообщений Трампа. Всего администрация соцсети заблокировала около тысячи учетных записей российских троллей.

17 октября 2017 года РБК сообщило, что “фабрика троллей” потратила около 2,3 миллиона долларов на пропаганду в соцсетях среди американцев. Из этих денег примерно два миллиона долларов были потрачены на зарплаты сотрудникам за последние два года. Также около 120 тысяч долларов, по пять тысяч долларов в месяц, за два года было потрачено на продвижение в соцсетях. Эти средства в основном шли на покупку рекламы в Facebook. Активно работать отдел начал в июне 2015 года. Осенью 2017 года соцсети заблокировали большинство сообществ “фабрики”.