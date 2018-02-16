Пятница, 16 февраля 2018

После стрельбы в школе города Паркленд (Флорида, США) в американском сегменте Твиттера активизировались подконтрольные Кремлю боты, которые начали разжигать тему насилия. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на исследовательские группы, ведущие мониторинг соцсетей.

“Уже на следующий день после кровавой стрельбы в Южной Флориде, в Твиттераr появилось много сообщений из российских аккаунтов о насилии с применением оружия”, – отмечает издание. Резко увеличилось число хэш-тегов, таких как #Parkland, #guncontrolnow, #Florida и #guncontrol. Операторы ботов создают хэш-теги и распространяют их, пока их не подхватят другие пользователи. Другие боты используют хеш-теги, которые уже есть в сети, чтобы попытаться влезть в разговор и обострить его.

Инциденты с массовыми убийствами вызывают в США активные дискуссии, в частности, о проблеме контроля над оружием, отмечает издание. Российская информационная кампания в соцсетях только разжигает эту тему.

На этой неделе директор Национальной разведки Дэн Куатс на встрече с членами комитетов Конгресса заявил, что спецслужбы прогнозируют усиление российского вмешательства. “Мы ожидаем, что Россия продолжит использовать пропаганду, социальные сети, персонажей под “фальшивым флагом” и другие средства влияния, чтобы попытаться усугубить общественные и политические разногласия в Соединенных Штатах”, – сказал Куатс.

В среду во Флориде 19-летний Николас Круз явился в школу, откуда ранее был исключен за некие нарушения дисциплины, и открыл стрельбу из винтовки. 17 человек погибли, 13 получили ранения. Круз был задержан. При этом с полицию и ФБР с начала года поступали сообщения, что он может готовить нападение на школу.

В пятницу Большое жюри округа Колумбия заочно выдвинуло обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016 года против олигарха Евгения Пригожина и 12 сотрудников принадлежащего ему “Агентства интернет-исследований” (петербургская “фабрика троллей”). Всем им инкриминируют участие в заговоре против Соединенных Штатов. Троим обвиняемым также вменяют мошенничество, пятерым – банковское мошенничество, пятеро обвинены в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

“Фабрика троллей” начала работать на американскую аудиторию с начала 2014 года, говорится в обвинительном акте. Ее сотрудники в соцсетях выдавали себя за американцев и через страницы и группы в соцсетях распространяли “уничижительную информацию о ряде кандидатов”. У компании Пригожина была “стратегическая цель внести разногласия в американскую политическую систему”, утверждает обвинение.

Обвинения также предъявлены трем компаниям Пригожина – самому “Агентству интернет-исследований”, “Конкорд менеджмент и консалтинг” и Concord Сatering. Как утверждается, две последние структуры финансировали “фабрику троллей”. На нее выделялось около 73 миллионов рублей в месяц.

Американские интернет-компании – Facebook, Google и Twitter – сообщали об использовании их сервисов во время президентских выборов 2016 года в США российскими пропагандистами. В частности, во время избирательной кампании связанные с Россией твиттер-аккаунты сделали около 470 тысяч ретвитов сообщений Трампа. Всего администрация соцсети заблокировала около тысячи учетных записей российских троллей.

В ноябре на слушаниях в Сенате США заявил член верхней палаты от Северной Каролины республиканец Ричард Бёрр заявил, что акции мусульман и исламофобов, прошедшие в одно и то же время 21 мая 2016 года у исламского центра “Давах” в Хьюстоне, Техас, были организованы “фабрикой троллей”. С инициативой митинга под названием “Прекратить исламизацию Техаса” выступила ФБ-группа Heart of Texas (“Сердце Техаса”), имеющая свыше 250 тысяч участников. Агитация за митинг мусульман велась в ФБ-группе United Muslims of America (“Объединение мусульман Америки”), в которой состоит больше 300 тысяч пользователей.

“Чего не могла знать ни одна из сторон – так это того, что российские тролли подстрекали их к уличным столкновениям, провоцируя раскол между настоящими американцами”, – подчеркнул Бёрр.