Четверг, 15 февраля 2018

К катастрофе самолета Ан-148 привели неверные показания датчиков скорости, в которых не смогли разобраться пилоты. Об этом свидетельствуют данные расшифровки речевого самописца, сообщает “Коммерсант” со ссылкой на источники.

На записи слышно, как перед вылетом из аэропорта Домодедово пилоты читают контрольную карту, проверяя работу систем самолета. При этом по неизвестной причине они не включают обогрев приемников полного давления (ППД), с которых поступает информация на указатели скорости, хотя это действие записано в карте. Вскоре после взлета летчики обращают внимание на критически низкие и отличающиеся показания скорости лайнера. Один из приборов показывал 200 км/ч, второй оставался на нуле. При этом реальная скорость лайнера составляла около 600 км/ч.

“Ругаясь, они пытаются решить эту проблему, увеличивая скорость и наклоняя самолет к земле. Столкновение с поверхностью происходит уже под нечленораздельные крики пилотов”, – пишет издание. По мнению источника, пилоты так и не поняли, из-за чего возникли искаженные показания скорости на дисплеях и, соответственно, “в принципе не могли справиться с этой критической ситуацией”.

В связи с этим Росавиация, привлекая ведущих пилотов-инструкторов, решила разработать программу проведения имитации полетов с отказами различных приборов на комплексном пилотажном тренажере Ан-148 провести обучение по ней летчиков, управляющих этим типом самолетов.

В пятницу “Саратовские авиалинии” решили возобновить эксплуатацию самолетов Ан-148, прерванную после катастрофы. “Полеты возобновляются с 16 февраля по текущему расписанию с усиленным экипажем, в состав которого будет входить пилот-инструктор”, – сообщили в авиакомпании.

В воскресенье Ан-148 “Саратовских авиалиний”, на борту которого находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, разбился в Подмосковье. Все находившиеся на борту погибли. Около 15 часов лайнер вылетел из столичного аэропорта Домодедово в Орск, Оренбургская область. Спустя несколько минут Ан-148, успевший набрать высоту 1900 метров, рухнул в поле у деревни Аргуново Раменского района.

Во вторник Межгосударственный авиационный комитет на основании расшифровки данных параметрического самописца сообщил, что фактором, который привел к крушению Ан-148, могли стать неверные данные о скорости полета на приборах. “Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД при выключенном состоянии систем их обогрева”, – говорилось в сообщении.

В четверг МАК сообщил, что специалистам удалось расшифровать записи речевого самописца, сильно пострадавшего при катастрофе. “Расшифровка и предварительный анализ записи подтвердили информацию, зарегистрированную параметрическим регистратором полетных данных”, – сообщили в МАК.

“Материалы МАК приобщены к уголовному делу и изучаются следователями”, – заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Раскрывать содержание записей речевого самописца она отказалась, сославшись на тайну следствия.