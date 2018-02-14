Среда, 14 февраля 2018

В Симферополе по делу о мошенничестве задержан активист “поляны протеста” Стрелковой Фазыл Ибраимов, который полторы недели держит голодовку против сноса возведенных жителями построек. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат Маммет Мамбетов.

Как уточняет “Новая газета” со ссылкой на другого активиста Стрелковой, Рината Шаймарданова, полицейские задержали 63-летнего Ибраимова в доме его сына на этой “поляне протеста” и в сопровождении четырех автозаков повезли на обыск в его собственный дом в микрорайоне Ак-Мечеть.

По данным “Крымской солидарности”, обыск продолжается. Поддержать Ибраимова к его дому пришло небольшое число земляков.

МВД по аннексированному Крыму, не называя имени Ибраимова, передает, что активиста предполагается задержать на двое суток до суда о мере пресечения.

“Коммерсант” со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах пишет, что дело по статье 159 российского УК (мошенничество) открыли против активиста еще в конце прошлого года. Согласно фабуле дела, он несколько лет собирал с жильцов Стрелковой деньги за содействие в официальном оформлении занятых ими участков в собственность. Общая сумма ущерба оценивается примерно в 5 миллионов рублей. Такой ущерб согласно примечанию 2 к статье 159 считается крупным. Таким образом, можно заключить, что активисту вменена часть 3 этой статьи, предусматривающая до шести лет колонии.

“Зная об уголовном деле, он и несколько человек объявили голодовку, заявив, что у них незаконно требуют освободить ранее самовольно занятую землю от строений”, – добавил собеседник газеты.

20 августа прошлого года Ибраимов был арестован на пять суток по протоколу о неповиновении полиции, сфабрикованному после его конфликта с тогдашним главой оккупационной администрации Симферополя Геннадием Бахаревым, произошедшем 5 августа в подконтрольном России “горсовете” на общественных слушаниях по вопросу постройки на месте Стрелковой микрорайона Крымская Роза на 9 тысяч человек. Когда активист начал свое выступление, Бахарев принялся прерывать его, а затем потребовал от полицейских вывести Ибраимова из зала. В спецприемнике активист отказался от еды.

23 октября около 30 вооруженных спецназовцев, сломав двери, ворвались в дом сына Ибраимова и устроили там обыск – как утверждалось, из-за террористической угрозы. Однако, убедившись, что сам активист в доме не живет, визитеры удалились. Обыск был устроен в день встречи Ибраимова с членом российского “госсовета” Крыма Лентуном Безазиевым.

6 декабря обыскивали уже дом самого Ибраимова. Силовики забрали документы, имеющие отношение к “поляне протеста” и ее активистам, а также патроны к травматическому пистолету. Кроме того, визитеры искали исламскую литературу.

4 февраля нынешнего года в мечети Стрелковой прошел митинг, на котором Ибраимов с другими активистами и объявили голодовку. Собравшиеся развернули три больших плаката с надписями: “Президент! Защити от сноса наши дома и мечеть!”, “Президент! Останови произвол крымских властей!” и “Требуем встречи с президентом!”.

В своей речи на митинге Ибраимов отмечал, что жители Стрелковой уже неоднократно просили Владимира Путина о помощи, однако их обращения по адресу не доходили, а попадали к чиновникам крымской оккупационной администрации. В этой связи было высказано намерение добиваться встречи с Путиным, чтобы “сказать ему, что происходит”.

Протестующие заявили, что готовы ехать в Москву и выставить плакаты перед Кремлем.

“Если нас не примет президент – это тоже ответ, – заметил Ибраимов. – Значит, мы будем знать, на чьей он стороне. И что это делается с его ведома”.

“Поляны протеста” – это площадки, занятые крымскотатарским самостроем. Появились они, поскольку украинские власти незаконно отказывали представителям коренного народа в выделении участков для постройки домов. Стрелковая расположена на северо-восточной окраине Симферополя. С 2005 года на ней возведено около 100 домов (бóльшая часть еще не достроена, остальные пригодны для жилья) и мечеть на 2 тысячи человек.