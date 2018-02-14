Среда, 14 февраля 2018

Главред “БлогСочи” Александр Валов, арестованный в январе по делу о вымогательстве, вечером 13 января объявил голодовку. Об этом в среду сообщил в своем Инстаграме адвокат политзека Сергей Костюк.

Причиной стала отправка Валова в спецблок СИЗО-1 в Краснодаре. В этот изолятор журналиста перевели из СИЗО-2 в Армавире, где он содержался первоначально. В спецблок СИЗО-1, насколько позволяет заключить публикация Костюка, его отправили фактически сразу после доставки в Краснодар.

Валов был задержан оперативниками ФСБ после обыска вечером 19 января. Открывать дверь силовикам журналист отказался, и они выпилили замок. Вломившись в квартиру, они избили хозяина. 21 января судья Центрального райсуда Сочи Руслан Тайгибов арестовал Валова на два месяца.

Политзеку вменен пункт “г” части 2 статьи 163 УК (вымогательство в крупном размере). Такое обвинение предусматривает до семи лет колонии. Согласно фабуле дела, Валов летом 2016 года требовал у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо 300 тысяч рублей за удаление с “БлогСочи” статей о бассейне на пляже.

Журналист вину не признает, заявляя, что его преследование политически мотивировано. Оба адвоката Валова – Костюк и Александр Попков – называют обвинение абсурдным и бездоказательным.