Среда, 14 февраля 2018

Пензенского антифашиста Дмитрия Пчелинцева, который арестован по делу вымышленной ФСБ террористической группировки “Сеть”, вынудили отказаться от сделанного ранее заявления о применении к нему пыток. Такую информацию передает “Медиазона” со ссылкой на сообщение лидера движения “За права человека” Льва Пономарева, сделанное в четверг на пресс-конференции о деле “Сети”.

Правозащитница Александра Крыленкова подтвердила это сообщение. “Есть основания считать, что их продолжают пытать и заставляют отказываться от собственных показаний и заявлений о пытках”, – заметила она.

В заголовке публикации определенно утверждается, что Пчелинцева вновь избивали. Однако в самом тексте заметки об этом не говорится.

Информация о пытках передана омбудсмену Татьяне Москальковой и председателю президентского Совета по правам человека Михаилу Федотову.

О пытках арестованных в Пензе сообщалось в первой же публикации о деле, опубликованной 29 января ОВД-Инфо. В прошлую пятницу появилась более подробная информация об издевательствах над Пчелинцевым и еще одним из шестерых арестованных – Ильей Шакурским.

Пыткам подверглись и арестованные по делу “Сети” в Петербурге – Виктор Филинков и Игорь Шишкин, – а также проходящий свидетелем Илья Капустин. При этом, если Филинков и Капустин подали заявления с требованием расследовать пытки, – то Шишкин, несмотря на наличие у него на теле очевидных следов побоев и применения тока, не только не выступал с обвинениями по адресу ФСБ, но и признал вменяемую вину и подал ходатайство о досудебном соглашении.

В субботу стало известно, что прокуратура Западного военного округа отказалась проверять заявление о пытках Филинкова.

В тот же день в Москве десяток с небольшим анархистов и антифашистов провели акцию против фабрикации дела “Сети” и пыток его фигурантов. Они перекрыли Мясницкую улицу с растяжкой “ФСБ – главный террорист”.

Двое из предполагаемых участников акции 13 февраля были задержаны по делу о январской атаке на штаб “Единой России” в районе Ховрино. Ожидаются суды об их аресте.