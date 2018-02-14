Среда, 14 февраля 2018

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров распорядился взять под контроль проповеди, с которыми в мечетях республики выступают богословы. Об этом сообщает “Коммерсант”.

Евкуров считает неправильным руководствоваться “политической парадигмой или интересами определенных духовных институтов при чтении проповедей в мечетях”. По мнению главы Ингушетии, общей задачей власти и религии должно быть “стремление к укреплению мира и благоденствия”. Для этого, считает Евкуров, следует исключить политику из богословских проповедей. Муниципальным чиновникам и управлению по делам религии поручено “провести превентивные мероприятия для недопущения политизации проповеднической деятельности в мечетях республики”.

Евкуров таким образом хочет поставить под контроль деятельность богословов, считает глава духовного управления Ингушетии Иса Хамхоев. “Эти попытки он стал предпринимать еще несколько лет назад, обязав глав муниципальных образований взять под контроль назначение имамов в сельских мечетях”, – отметил муфтий. Когда же назначать имамов и руководить их работой не получилось, власти решили взять под контроль проповеди.

“Никакой политики в проповедях имамов нет и не было, чиновники боятся критики в свой адрес”, – заявил Хамхоев. Муфтий признал, что многие имамы действительно критикуют местных чиновников за то, что они “равнодушны к нуждам людей, плохо выполняют свои обязанности и занимаются казнокрадством”. “Указывать власти на их недостатки, говорить о том, что является харамом (грехом. – Ред.) в действиях чиновников,— это долг верующего человека, а тем более богослова”, – подчеркнул муфтий.

“Чиновники не имеют право вторгаться в наши дела, так как религия отделена от государства, а на тех, кто вопреки закону будет пытаться это делать, мы найдем управу”, -заявил Хамхоев. Муфттий напомнил, что в мусульманской практике есть меры воздействия на тех, кто совершает проступки, согласно шариатскому праву.

В Ингушетии сохраняются напряженные отношения между властями и частью духовенства. В ноябре прошлого года в Назрани сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах, где проживают авторитетный салафитский проповедник, имам Насыр-Кортской мечети Хамзат Чумаков и его брат Ибрагим.

2 октября в ФСБ заявили, что сотрудники спецслужбы предотвратили покушение на Чумакова. Это было уже третье покушение на имама. В сентябре 2010 году под днищем автомобиля Чумакова было заложено взрывное устройство. В результате взрыва он был тяжело ранен, потерял ногу, однако остался жив.

11 марта 2016 года, когда Чумаков после пятничной молитвы выезжал с территории своей мечети, рядом с его машиной взорвался припаркованный у здания автомобиль. Сам имам практически не пострадал, однако четверо других людей, находившихся поблизости, получили ранения, причем один – тяжелые.