Среда, 14 февраля 2018

Пролетарский районный суд Твери отменил приговор и отправил на новое рассмотрение дело мусульманина Шамиля Казакова, признанного виновным по статье 319 УК (оскорбление представителя власти). Об этом сообщает “ОВД-Инфо” со ссылкой на самого Казакова.

“Отменили в связи с грубым нарушением права на защиту. Адвокат занял позицию вопреки воле и в ущерб интересам подзащитного, допускал действия и бездействие, ухудшающее положение подзащитного”, – рассказал Казаков “Медиазоне”. Речь идет об адвокате по назначению Алексее Аракчееве. Адвокатская палата Тверской области провела проверку и решила, что Казакова ограничили в реализации права на защиту.

Аракчеев стал защитником Казакова, после того как следователь Алексей Выстропов допросил всех прежних адвокатов мусульманина в качестве свидетелей, таким образом лишив их возможности защищать его в суде.

Кроме того, по словам Казакова, Выстропов угрожал его сестре и ее мужу уголовной ответственностью. Они отказывались от дачи показаний, ссылаясь на статью 51 Конституции. Следователь также шантажировал сестру Казакова разглашением личной переписки из ее изъятого ноутбука.

Второе дело в отношении Казакова возбудили 5 декабря 2016 года. Ему вменили публикацию в интернете статьи, в которой следователя Сергея Моднова по предыдущему делу Казакова обвиняли в фабрикации уголовных дел. Сам Казаков утверждал, что статью разместил не он. Изначально помимо статьи 319 Казакова обвиняли еще и по статье 298.1 УК (клевета на представителя власти), но затем последнее обвинение сняли.

27 ноября 2017 года мировой судья судебного участка № 1 Пролетарского района Твери признал Шамиля Казакова виновным и приговорил его к 11 месяцам исправительных работ.

В ноябре 2014 года этнический татарин Казаков, окончивший с красным дипломом юридический вуз, подал в УМВД по Твери документы для устройства участковым. Он дважды проходил необходимые тесты, по итогам которых признавался пригодным к работе. Однако в середине 2015-го ему отказали в трудоустройстве на том основании, что он татарин и мусульманин.

В феврале 2016 года Казаков опубликовал в интернете видеосюжет с изображениями кадровиков тверской полиции, к лицам которых посредством фотомонтажа приставил туловища в нацистской, в том числе эсэсовской, форме. Также в сюжете присутствовали саркастические комментарии по адресу начальника отдела по работе с личным составом областного УМВД Александра Тесленко.

29 марта против Казакова возбудили дело по 319-й статье. Тесленко получил в деле статус потерпевшего.

21 мая за публикацию этого же сюжета против Казакова открыли еще одно дело – по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти к социальной группе “сотрудники УМВД России по Тверской области”), санкция которой на тот момент составляла до четырех лет колонии. После этого автора фильма отправили под домашний арест.

Подчеркивалось, что поводом к преследованию Казакова стал не сам факт публикации видео, а “экстремистские и оскорбительные комментарии”, якобы содержащиеся в нем.

Разбирательство по существу дела началось в июле в Пролетарском райсуде Твери. 22 июля зампред суда Михаил Бобров по ходатайству прокурора отправил Казакова в СИЗО. В обоснование своего ходатайства обвинитель, в частности, указал, что неизвестное лицо повторно опубликовало на YouTube другой фильм Казакова, ранее удаленный из Сети.

В прениях сторон прокурор требовал для Казакова два года колонии-поселения. Адвокат “Агоры” Светлана Сидоркина, со своей стороны, настаивала на полном оправдании подсудимого. В ходе разбирательства она указывала, что 282-я статья не может быть вменена Казакову, поскольку полицейские не образуют социальной группы.

11 августа Бобров оправдал Казакова по 282-й статье, однако объявил его виновным по 319-й. При этом исправработы, назначенные осужденному, были сочтены отбытыми с учетом времени, которое тот провел под домашним арестом и в СИЗО.

После оглашения приговора Казаков сообщил, что по-прежнему хочет работать в полиции.

21 октября Тверской облсуд подтвердил приговор осужденному, отклонив его апелляционную жалобу.